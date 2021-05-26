新北三重公所傳1員工染疫 同樓自費快篩又1陽性
新北市疫情升溫，三重今天傳出區公所第2辦公室2樓員工染疫，區公所緊急噴消及要求2樓36名員工自費快篩，卻又檢出1人快篩陽性，事態嚴重，明天將要求第2辦公室所有員工篩檢。
新北市長侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍在高峰期，並證實經發局一外包包商染疫並已完成噴消等防疫措施。
但沒多久今天又傳出有三重區公所的員工染疫，公所緊急進行噴消及進行篩檢工作。
區公所表示，公所在活動中心設置第2辦公室進行異地辦公的分流作業，2辦的2樓辦公室有同仁喉嚨痛，經快篩陽性，目前已送核酸檢測（PCR）作確認中。
為了確保同仁安全，區公所表示，立即要求和染疫同仁有直接接觸的2樓36名員工緊急進行自費快篩，結果又篩檢出1名女員工有陽性反應，同樣送PCR檢測中。
公所表示，已要求快篩陰性員工先自主健康管理，辦公室已進行噴消，至於1樓60多名員工雖和染疫員工業務上無直接接觸，但公所明天將要求這60多名員工也前往醫院進行篩檢，並報請衛生局進行防疫及疫調。
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