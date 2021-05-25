快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

台中市泰安附幼群聚案增7例確診 國小部快篩結果出爐

中央社 / 台中25日電
台中市西屯區泰安國小附設幼兒園女廚工日前確診新冠肺炎，台中市長盧秀燕表示，經成立前進指揮所展開快篩，今天新增7例確診個案，而國小部快篩全數陰性，快篩站傍晚撤離。圖／台中市政府提供
台中市西屯區泰安國小附設幼兒園女廚工日前確診新冠肺炎，台中市長盧秀燕表示，經成立前進指揮所展開快篩，今天新增7例確診個案，而國小部快篩全數陰性，快篩站傍晚撤離。圖／台中市政府提供

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園女廚工日前確診新冠肺炎，台中市長盧秀燕表示，經成立前進指揮所展開快篩，今天新增7例確診個案，而國小部快篩全數陰性，快篩站傍晚撤離。

泰安國小附幼一名女廚工及其先生、女兒昨天被公布確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），女廚工的兒子也在今天確診，由於女廚工曾接觸幼兒園師生，盧秀燕昨天在泰安國小成立前進指揮所為幼兒園師生進行快篩。今天再擴大針對國小部教職員、學生、志工等快篩，246人全數陰性。

盧秀燕指出，泰安國小附幼群聚案除了昨天公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）等3例，今天再增7例確診個案，分別為案5300、案5444、案5446、案5447等4例，以及尚未編號的3例，目前均已送醫隔離治療。

台中市衛生局長曾梓展進一步說明，今天新增7例，其中案5446為女廚工的兒子；女廚工於傳染期間接觸幼兒園教職員工8人，採檢後3名教師確診，一名教師為案5300、另外兩名教師尚無全國案號，其餘5人陰性；案5444目前就讀泰安國小5年級，是其中一名尚無全國案號確診老師的女兒。

曾梓展表示，案5447為案5300（幼兒園教師）班上學生家長，由於這名家長送孩子上學時常與教師打招呼聊天，初步研判可能因此感染；另外案5300的父親同樣確診，目前尚無全國案號。

此外，曾梓展也澄清，案4736（女廚工的先生）為食材供應商，並非團膳業者，請不用擔心團膳安全，市府已針對案4736公司48人進行快篩，其中46名員工均為陰性，另2名司機及助理快篩結果尚未出爐。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

「新防疫指揮中心」成立？他指成員有這5人

相關新聞

北捷文湖線1員工PCR確診 5人居家隔離、22人自主健康管理

台北捷運近日不斷傳出有員工確診，台北市政府昨日證實，龍山寺有1名保全確診、4名包含派遣員、站務員、清潔人員及保全人員快篩...

獨／板橋獨居6旬男死亡 死後採檢呈陽性反應

新北市板橋區傳出一名60多歲的獨居男子出現喘氣症狀，疑似染上新冠肺炎，房東報警後，男子死亡。新北市衛生局指出，男子在死後...

5月25日疫情懶人卡／板橋獨居男死亡採檢呈陽性 北市警局督察室1工友確診

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

台北市警督察室工友確診 警局人員將全面篩檢

台北市警察局督察室一名陳姓工友5月22日晚上出現咳嗽、發燒症狀，到醫院進行核酸檢測（PCR）後請假在家休息，今天上網查詢...

中華郵政確診風暴再擴大 內勤、郵差、窗口接連確診

中華郵政確診風暴再擴大！晚間再度傳出有員工確診，目前累積已有六名員工、一名外包人員確診，另還有兩名員工快篩陽性，正在等待...

北市警局督察室今爆1工友確診 可能全面快篩

台北市警察局督察室一名陳姓女工友5月22日晚上出現咳嗽、發燒症狀，從家中自行前往醫院快篩，今天被通知確診，警方獲報後針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。