台中市泰安附幼群聚案增7例確診 國小部快篩結果出爐

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園女廚工日前確診新冠肺炎，台中市長盧秀燕表示，經成立前進指揮所展開快篩，今天新增7例確診個案，而國小部快篩全數陰性，快篩站傍晚撤離。

泰安國小附幼一名女廚工及其先生、女兒昨天被公布確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），女廚工的兒子也在今天確診，由於女廚工曾接觸幼兒園師生，盧秀燕昨天在泰安國小成立前進指揮所為幼兒園師生進行快篩。今天再擴大針對國小部教職員、學生、志工等快篩，246人全數陰性。

盧秀燕指出，泰安國小附幼群聚案除了昨天公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）等3例，今天再增7例確診個案，分別為案5300、案5444、案5446、案5447等4例，以及尚未編號的3例，目前均已送醫隔離治療。

台中市衛生局長曾梓展進一步說明，今天新增7例，其中案5446為女廚工的兒子；女廚工於傳染期間接觸幼兒園教職員工8人，採檢後3名教師確診，一名教師為案5300、另外兩名教師尚無全國案號，其餘5人陰性；案5444目前就讀泰安國小5年級，是其中一名尚無全國案號確診老師的女兒。

曾梓展表示，案5447為案5300（幼兒園教師）班上學生家長，由於這名家長送孩子上學時常與教師打招呼聊天，初步研判可能因此感染；另外案5300的父親同樣確診，目前尚無全國案號。

此外，曾梓展也澄清，案4736（女廚工的先生）為食材供應商，並非團膳業者，請不用擔心團膳安全，市府已針對案4736公司48人進行快篩，其中46名員工均為陰性，另2名司機及助理快篩結果尚未出爐。

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