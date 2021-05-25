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北市78名新冠確診者失聯 黃瀞瑩：警方積極協尋中

中央社 / 台北25日電

指揮中心今天表示，台北市有146名新冠肺炎確診者失聯，是個隱憂；台北市政府澄清，目前尚有78名確診者失聯，警方相當努力在聯繫與追蹤，盼各界給予基層員警更多鼓勵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台北市有146名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者失聯，他認為這個數目還是太高，是個隱憂。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩澄清，截至今天凌晨0時，台北市尚有78名確診者失聯，警方相當努力在聯繫與追蹤，會以最快的速度找到這些個案，盼各界能給予基層員警更多鼓勵。

此外，有關23日仍失聯的31名確診者，黃瀞瑩說，至今又尋獲10人，剩下的21人裡面有17人非台北市民，另外4人包含在上述78名確診者當中，正在積極努力聯繫中。

黃瀞瑩日前說明，這些失聯確診者都是自行赴醫院接受核酸檢測（PCR）採檢，因在採檢時資料填寫不完整，例如數字寫錯、地址不正確，或是字跡難以辨識，導致確診後聯絡不到人，因此被加入失聯名單，警方會盡速在最短時間內找到人。

台北市長柯文哲昨天下令，未來無論快篩站或醫院PCR採檢，都會當場核實、確認來篩檢民眾的資料。

新冠肺炎 COVID-19

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