竹市確診者謊稱到養生館消費「卻跑去汽旅」市府重罰30萬元

新竹市今天新增4名新冠肺炎確診者，其中案5443謊稱21日曾到彰化一間養生會館消費，但警方調查，他是將會館一名女性員工帶往汽車旅館，停留數小時，市府因他謊報足跡，將開罰30萬元。

新竹市流行疫情指揮中心今天宣布，依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今新增4名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，新竹市長林智堅下午在臉書直播說明疫情，公布4人足跡。

新竹市政府晚間表示，對於案5443的疫調案情有新突破，經新竹市、彰化縣警方相互聯繫，透過監視器與通聯紀錄比對，發現案5443在21日是將彰化縣一間養生會館一名女性員工帶往汽車旅館，並停留數小時。

新竹市長林智堅表示，案5443在疫調過程隱匿相關資訊，原本自述在養生會館消費，經調查，是將一名會館的女性帶到汽車旅館，停留時間為21日下午1時20分至3時45分，市府將因他謊報足跡，依「傳染病防治法」開罰新台幣30萬元。

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