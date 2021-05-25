台北市單月1170人確診新冠肺炎 萬華659例成感染熱區

台北市政府今天公布4月25日至今12行政區的累積確診數，總計1170例，以萬華區659例最高。市長柯文哲指出，這代表萬華區是感染熱區，但疫情已經蔓延到全北市。

台北市政府今天在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上，公布12行政區4月25日至今累積確診數，以萬華區659例最高，接著依序為文山區77例、大同區64例、中山區52例、中正區52例、信義區47例、士林區45例、大安區41例、北投區36例、松山區34例、南港區34例、內湖區29例，總計1170例確診。

柯文哲說，從這個分布可以看出來，萬華區是感染熱區，但其他11個行政區也都有案例，所以民眾應該要認為親友都有可能已被感染，現階段再去公布確診者足跡已沒有意義，因為沒足跡的地方也不保證是安全。

柯文哲指出，昨天萬華區3個快篩站共篩了876人，陽性率7.8%，較前一天的5.9%些微上升，不過從每天陽性率的波動來看，疫情在台北市應該是有控制住，至少沒有爆發，但畢竟人是會移動的，可以看出疫情已經蔓延到全台北市，慢慢地在全台灣各地都會出現。

柯文哲指出，昨天萬華區3個快篩站共篩了876人，陽性率7.8%，較前一天的5.9%些微上升。記者林俊良／攝影

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