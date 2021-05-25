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宜蘭金樽餐廳確診者增至13人 感染源尚未確定

中央社 / 宜蘭縣25日電

宜蘭縣政府今天表示，宜蘭市金樽餐廳新冠肺炎群聚案，直到今天為止共累計13名確診者，其中10人為縣民，感染源尚未確定，將持續追查。

中央流行疫情指揮中心今天公布宜蘭縣新增3例新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診案，另宜蘭縣校正回歸個案有5例。

宜蘭縣衛生局表示，宜蘭市金樽餐廳10日晚間承接喜宴料理後，發生新冠肺炎群聚案，直到今天為止共累計13名確診者，其中10人為縣民，其他為外縣市民眾。

宜蘭縣長林姿妙下午在疫情記者會指出，金樽餐廳群聚案發生後，第一波匡列採檢107名賓客與餐廳員工，第二波再採檢餐廳內另一區域181名賓客，扣除近日確診者後，全數初步為陰性反應。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，因這起群聚案當時共有6桌，13名確診者分散在4桌，因確診者之中有外縣市民眾，感染源尚未確定，將持續追查。

縣府指出，配合全國疫情第三級警戒時間延長至6月14日，縣府相關防疫管制措施包含風景區封閉、餐飲業禁止內用等，同步延長至6月14日。

宜蘭縣南方澳內埤海灘因疫情封閉後，近日仍有遊客在附近聚集，雖都有配戴口罩，但有網友拍下照片在社群網路上發文，擔心遊客的紓壓點變成當地防疫破口。

管理單位東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處回應，因應中央19日宣布全國提升為新冠肺炎三級警戒等級後，內埤海灘隨即暫時封閉，已在現場張貼公告，每天持續派員勸離，遊客都能配合，若有不戴口罩情形，將會同警方蒐證告發，可處新台幣3000到1萬5000元罰鍰。

新冠肺炎 COVID-19

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