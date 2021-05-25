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維修處員工確診 桃捷：是家人群聚染疫

中央社 / 桃園25日電
桃捷一名維修處員工因接觸確診者染疫，桃園大眾捷運公司今天表示，公司已採取清消、疫調及接觸者居家上班等措施，且這名員工為家人群聚染疫，並非工作場所染疫。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
桃捷一名維修處員工因接觸確診者染疫，桃園大眾捷運公司今天表示，公司已採取清消、疫調及接觸者居家上班等措施，且這名員工為家人群聚染疫，並非工作場所染疫。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

桃捷一名維修處員工因接觸確診者染疫，桃園大眾捷運公司今天表示，公司已採取清消、疫調及接觸者居家上班等措施，且這名員工為家人群聚染疫，並非工作場所染疫。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，個案是維修處員工，平日負責軌道維修作業，15日到17日期間休假未上班，17日接獲新北市政府衛生局通知為確診案例的接觸者，當晚立即前往快篩並進行PCR核酸檢測，18日向公司回報快篩結果為陰性。

桃捷公司表示，公司獲報立即採取隔離、消毒及疫調等措施，並匡列與該名員工共同工作接觸者居家上班，同時針對辦公室及工作場域進行全面清消，昨天下午這名員工接獲陽性確診通知，並等候通知移往檢疫所。

桃捷公司指出，這名員工平時都依公司規定，在上班時間全程佩戴口罩，且工作性質不會與旅客有直接接觸，請民眾安心，且這名員工為家人群聚染疫，並非工作場所染疫。

桃捷公司表示，公司先前已啟動第一線的站務、司機、維修人員的分組值勤，不跨站支援以及休息室分流等措施，行政人員也實施分區辦公、居家辦公、異地辦公、視訊會議等，全體員工每天落實戴口罩、量體溫及使用酒精消毒等防疫作為，防堵新冠肺炎疫情並維持公司正常營運。

新冠肺炎 COVID-19 桃捷

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