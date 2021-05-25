接觸新北顧客後頭暈發燒 花蓮1遠傳電信門市人員確診

花蓮今天新增1例新冠肺炎確診案例，目前確診已達5例。花蓮縣政府公布疫調足跡，案5310是名26歲女性，家住吉安鄉，在花蓮市中正路遠傳電信門市上班，5月17、18日有接觸新北市顧客，期間到診所就醫，卻在24日不幸確診，共匡列18位居家隔離，衛生局已完成其足跡消毒作業。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，新增確診為26歲女性，是花蓮市中正路遠傳門市服務人員，5月17日下午2點至2點半，住在新北市板橋區、鄰近亞東醫院的國中同學與其母親，到門市找她，隔天晚上6點至7點也有和來自新北市的顧客接觸。

她於20日感到頭暈、鼻塞，下午到診所就醫，不過體溫正常；23日中午前往醫院急診就醫，在院外篩檢站進行篩檢，下午則返家休息，到了24日上午發燒、咳嗽，前往醫院掛急診後確診，隔離治療。衛生局緊急匡列家人7位、同事7位、顧客3位、診所醫師1位居家隔離。

有民宿業者反映，有外地旅客量體溫發燒，被拒絕入住後，轉向找其他民宿，擔心許多人到花蓮「避難」成為防疫破口。花蓮縣府秘書長張逸華表示，如果民宿業者發現旅客發燒，應儘速通報衛生局防疫專線03-8226975，請旅客到醫院就醫檢查，並道德勸說請大家非必要勿出門，尊重花蓮的防疫措施。

另外，新竹縣今天新增一名確診個案，於5月21日至23日與家人開車至花蓮，期間住在花蓮縣新城鄉一處民宿，但因旅館屬於不公開足跡，新竹縣政府已通報花蓮縣政府，已完成消毒。 花蓮今天新增1例，一名電信門市人員接觸新北顧客後確診。圖／花蓮縣政府提供 花蓮縣政府今公布縣內防疫作為。圖／花蓮縣政府提供

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