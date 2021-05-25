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台東破蛋2確診！曾參加林家小館百餘人喜宴 饒慶鈴：很遺憾

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣今天一口氣宣布發現案5468、5469共2起確診病例，分別是金峰鄉40多歲男性和成功鎮60歲女性，縣長饒慶鈴說，目前已匡列7人居家隔離，另告知百餘上自主健康監測，其他仍在疫調中。她並宣布明天起台東縣餐飲業全面禁止內用，含夜市及小吃部，社福單位停止供取餐，僅特殊服務點會持續送餐，也停止托育，縣府分流異地辦公。

「很遺憾台東今天出現2例確診」饒慶鈴說，案5468是金峰鄉男性，本月19日出現症狀，23晚間發燒採檢，但無縣外旅遊史，不過曾與北部案3419一起參加15日林家小館喜宴，列為可能的感染源頭，已匡列5人，其餘疫調中，目前通知已知參加喜宴共百餘人自主健康監測14天。

案5469是在北部工作的成功鎮女性，本月22日搭太魯閣號432車次返鄉，家人從花蓮玉里火車站接回成功家中，事後均在家中未外出，直到24日發燒轉診後確診，目前匡列2名家人居家隔離中。

饒慶鈴說，曾與確診個案接觸者不要緊張，除非出現症狀有立即就醫需求，否則待在家就是最好的防疫，可能的症狀包括發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或不明原因腹瀉等。

她並宣布已向中央爭取到疫苗和快篩試劑，5月28日台東、長濱、海端和大武衛生所將成立快篩站，目前中央已承諾提供1萬份試劑，PCR核酸檢測依舊由各區主要醫院及綠島、蘭嶼衛生所協助；至於疫苗目前台東醫護接種率約21%，中央已承諾會增加到6成。

台東縣府公布2名確診者足跡，其中案5469曾搭本月22日432次太魯閣號列車。圖／縣府提供
台東縣府公布2名確診者足跡，其中案5469曾搭本月22日432次太魯閣號列車。圖／縣府提供
台東縣府公布2名確診者足跡，其中案5468曾參加本月19日林家小館百人喜宴。圖／縣府提供
台東縣府公布2名確診者足跡，其中案5468曾參加本月19日林家小館百人喜宴。圖／縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 饒慶鈴 台東

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