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警察因公確診新冠肺炎 警友總會將發5萬元慰問金

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
警察陸續確診新冠肺炎，中華民國警察之友總會理事長郭台強將對因公確診員警發放5萬元慰問金。圖／警政署提供
警察陸續確診新冠肺炎，中華民國警察之友總會理事長郭台強將對因公確診員警發放5萬元慰問金。圖／警政署提供

警察陸續確診新冠肺炎，警政署長陳家欽商請中華民國警察之友總會理事長郭台強，對因公確診員警發放5萬元慰問金，相關醫療費用則由公益信託警察醫療及照護基金支應。

郭台強說，警察投入防疫守護國人健康，警友總會有感第一線員警犧牲奉獻與辛勞付出，若警察不幸確診，提供5萬元慰問金，成為員警最堅實後盾。

陳家欽說，警方加強查察易群聚場所、疫情假訊息，感謝警友總會支持，請社會體諒警察辛勞，他提醒員警執勤提高警覺，落實自我健康管理，要求各單位主官提供足夠防護裝備，關懷員警健康狀況。

警察陸續確診新冠肺炎，中華民國警察之友總會理事長郭台強將對因公確診員警發放5萬元慰問金。圖／警政署提供
警察陸續確診新冠肺炎，中華民國警察之友總會理事長郭台強將對因公確診員警發放5萬元慰問金。圖／警政署提供

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