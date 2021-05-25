警察因公確診新冠肺炎 警友總會將發5萬元慰問金
警察陸續確診新冠肺炎，警政署長陳家欽商請中華民國警察之友總會理事長郭台強，對因公確診員警發放5萬元慰問金，相關醫療費用則由公益信託警察醫療及照護基金支應。
郭台強說，警察投入防疫守護國人健康，警友總會有感第一線員警犧牲奉獻與辛勞付出，若警察不幸確診，提供5萬元慰問金，成為員警最堅實後盾。
陳家欽說，警方加強查察易群聚場所、疫情假訊息，感謝警友總會支持，請社會體諒警察辛勞，他提醒員警執勤提高警覺，落實自我健康管理，要求各單位主官提供足夠防護裝備，關懷員警健康狀況。
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