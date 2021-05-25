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移民署國會聯絡人染疫 5月13日曾到立法院開會

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠今證實，移民署一名國會聯絡人， 24日被通知確診，13日曾到過交通委員會開會。圖／邱臣遠辦公室提供
民眾黨立委邱臣遠今證實，移民署一名國會聯絡人， 24日被通知確診，13日曾到過交通委員會開會。圖／邱臣遠辦公室提供

立法院再傳國會聯絡人染疫。民眾黨立委邱臣遠今證實，移民署一名國會聯絡人， 24日被通知確診，13日曾到過交通委員會，他也表示，自己的辦公室已於本周起實施異地辦公，呼籲其它交通委員會委員，也盡量採取遠端跟異地辦公。

邱臣遠指出，稍早接獲通知，移民署一位國會聯絡人5月18日快篩陰性，5月24日被通知確診，而該員5月13日曾到過交通委員會開會。

邱臣遠表示，自己的辦公室已在本周立法院停會時，實施異地辦公、視訊工作，呼籲交通委員會所有委員及助理，注意身體狀況，若有任何不適，要趕緊通報相關單位，也盡量採取遠端跟異地辦公，少接觸、勤洗手、戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19 移民署

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