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移民署國會聯絡人染疫 5月13日曾到立法院開會
立法院再傳國會聯絡人染疫。民眾黨立委邱臣遠今證實，移民署一名國會聯絡人， 24日被通知確診，13日曾到過交通委員會，他也表示，自己的辦公室已於本周起實施異地辦公，呼籲其它交通委員會委員，也盡量採取遠端跟異地辦公。
邱臣遠指出，稍早接獲通知，移民署一位國會聯絡人5月18日快篩陰性，5月24日被通知確診，而該員5月13日曾到過交通委員會開會。
邱臣遠表示，自己的辦公室已在本周立法院停會時，實施異地辦公、視訊工作，呼籲交通委員會所有委員及助理，注意身體狀況，若有任何不適，要趕緊通報相關單位，也盡量採取遠端跟異地辦公，少接觸、勤洗手、戴口罩。
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