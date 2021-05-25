全國三級警戒延長 街上仍有民眾不戴口罩

新冠肺炎這波本土疫情升溫，自雙北升三級以來，確診個案已逾4100人。因此中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日。

中央防疫指揮中心指揮官陳時呼籲，全國三級警戒延長，強烈要求民眾一定要盡好個人責任，口罩戴好、保持社交距離、不要相關不必要聚會減到最低，能免則免。他說，雖然時間較長但為了防疫要忍耐，這時間沒有忍耐若疫情繼續擴大壓力會更大。

疫情重災區台北市萬華街頭，不時看到民眾態度輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。 中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日，北市萬華街頭不時看到民眾輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。記者林俊良／攝影

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