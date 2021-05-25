快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國三級警戒延長 街上仍有民眾不戴口罩

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日。疫情重災區的台北市萬華街頭，仍不時看到民眾輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。記者林俊良／攝影
中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日。疫情重災區的台北市萬華街頭，仍不時看到民眾輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。記者林俊良／攝影

新冠肺炎這波本土疫情升溫，自雙北升三級以來，確診個案已逾4100人。因此中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日。

中央防疫指揮中心指揮官陳時呼籲，全國三級警戒延長，強烈要求民眾一定要盡好個人責任，口罩戴好、保持社交距離、不要相關不必要聚會減到最低，能免則免。他說，雖然時間較長但為了防疫要忍耐，這時間沒有忍耐若疫情繼續擴大壓力會更大。

疫情重災區台北市萬華街頭，不時看到民眾態度輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。

中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日，北市萬華街頭不時看到民眾輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。記者林俊良／攝影
中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日，北市萬華街頭不時看到民眾輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。記者林俊良／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全國三級警戒延長至6月14日 餐飲業苦喊：怎麼活下去？

客人訂便當捐第一線醫護人員　楊祐寧家餐廳每日加碼50個跟進

台南社區大片閒置空地成防疫治安死角？ 警：已加強巡邏

中職／三級警戒延長至6月14日 聯盟只能繼續延賽

相關新聞

北捷文湖線1員工PCR確診 5人居家隔離、22人自主健康管理

台北捷運近日不斷傳出有員工確診，台北市政府昨日證實，龍山寺有1名保全確診、4名包含派遣員、站務員、清潔人員及保全人員快篩...

獨／板橋獨居6旬男死亡 死後採檢呈陽性反應

新北市板橋區傳出一名60多歲的獨居男子出現喘氣症狀，疑似染上新冠肺炎，房東報警後，男子死亡。新北市衛生局指出，男子在死後...

5月25日疫情懶人卡／板橋獨居男死亡採檢呈陽性 北市警局督察室1工友確診

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

台北市警督察室工友確診 警局人員將全面篩檢

台北市警察局督察室一名陳姓工友5月22日晚上出現咳嗽、發燒症狀，到醫院進行核酸檢測（PCR）後請假在家休息，今天上網查詢...

中華郵政確診風暴再擴大 內勤、郵差、窗口接連確診

中華郵政確診風暴再擴大！晚間再度傳出有員工確診，目前累積已有六名員工、一名外包人員確診，另還有兩名員工快篩陽性，正在等待...

北市警局督察室今爆1工友確診 可能全面快篩

台北市警察局督察室一名陳姓女工友5月22日晚上出現咳嗽、發燒症狀，從家中自行前往醫院快篩，今天被通知確診，警方獲報後針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。