聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國三級警戒延長 街上仍有民眾不戴口罩
新冠肺炎這波本土疫情升溫，自雙北升三級以來，確診個案已逾4100人。因此中央防疫指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日。
中央防疫指揮中心指揮官陳時呼籲，全國三級警戒延長，強烈要求民眾一定要盡好個人責任，口罩戴好、保持社交距離、不要相關不必要聚會減到最低，能免則免。他說，雖然時間較長但為了防疫要忍耐，這時間沒有忍耐若疫情繼續擴大壓力會更大。
疫情重災區台北市萬華街頭，不時看到民眾態度輕忽，不遵守規定隨時戴上口罩，成為防疫隱憂。
疫情快報
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增281例本土 新北市154例最多
▪【今日疫情懶人卡】板橋獨居男死亡採檢呈陽性 北市警局督察室1工友確診
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言