桃園某區公所爆3人疑確診 停止洽公逾300人篩檢

桃園市某區公所爆發家住新北市的主管篩檢陽性疑似確診，今天上午起該區公所貼出「辦公大樓進行消毒，暫停洽公」，讓許多前往洽公民眾被擋在外，頻頻問「區公所出什麼事了?」 區公所人員300人全部居家辦公、一律通知接受篩檢，許多員工、洽公民眾獲知上情，人心惶惶，該公所相關人員逾300多人分批前往篩檢，神情緊張，也有員工直言「疫情恐怖，大家會害怕」。

桃園市長鄭文燦宣布，該區公所主管疑似確診，該區公所停止洽公、所有人員一律採檢及居家辦公3天，相關疫調結果等待中央疫情指揮中心今天下午發布。

據了解，該區公所在市府第三級管制後，人員分為A、B區辦公室分流辦公，區公所300人有80人在B區辦公，上周該名主管自覺身體不適在新北市篩檢呈現陽性，B區辦公室80人立即篩檢，昨天又檢出另2名職員呈現陽性反應，經查3人都家住新北市中和地區，目前3人均採取居家隔離措施。

該區公所、市府衛生局表示，區公所主管等人檢出陽性反應，採取居家隔離中，繼區公所B區辦公室80人已篩檢之外，其他A區辦公室員工220人及洽公人員，均通知今天之內完成篩檢，全部居家辦公三天，民眾洽辦業務可跨區辦理、關懷包請市府民政局代送，關懷電話等服務由里幹事繼續服務不中斷。 桃園某區公所傳主管共3人呈陽性疑似確診，宣布停止洽公消毒。記者曾增勳／攝影

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