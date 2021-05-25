聽新聞
test
0:00 / 0:00
41萬劑AZ疫苗抵台 王惠美爭取：彰化是熱區應多分配
中央對新冠肺炎疫苗搞不定，各縣市以及企業單位醞釀自行採購疫苗，彰化縣長王惠美今天參加全國防疫視訊會議，向中央爭取彰化縣疫苗分配數，並希望能開放疫苗合法給企業採購。
王惠美今天上午到彰化縣防疫指揮中心，參加原本由各縣市副首長與中央召開全國防疫視訊會議連線，她心繫疫情，是這次全國視訊會議中，全台唯一參加的首長，這次全國視訊會議由指揮中心副指揮官陳宗彥主持，中央各單位與會。
41萬劑AZ疫苗已抵台，中央預定在27日配發，王惠美透過視訊向中央建議爭取疫苗，她指出，應該針對疫情輕重來作為發放疫苗的依據，彰化縣是這波疫情重度熱區，希望中央能重視彰化縣，能有多一些疫苗的分配數。
彰化縣是中小企業的原鄉，許多上市上櫃公司以及隱形冠軍都在彰化縣，這些企業的經營者對於企業員工的健康相當關心，不斷地向縣府反應是否能夠自行經由合法管道購買疫苗使用，因此王惠美也建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。
疫情快報
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】北市議員林亮君助理確診 汐止2名居家隔離婦人身亡
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言