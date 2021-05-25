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41萬劑AZ疫苗抵台 王惠美爭取：彰化是熱區應多分配

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天參加全國防疫視訊會議，向中央爭取彰化縣疫苗分配數，並希望能開放疫苗合法給企業採購。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天參加全國防疫視訊會議，向中央爭取彰化縣疫苗分配數，並希望能開放疫苗合法給企業採購。圖／彰化縣政府提供

中央對新冠肺炎疫苗搞不定，各縣市以及企業單位醞釀自行採購疫苗，彰化縣長王惠美今天參加全國防疫視訊會議，向中央爭取彰化縣疫苗分配數，並希望能開放疫苗合法給企業採購。

王惠美今天上午到彰化縣防疫指揮中心，參加原本由各縣市副首長與中央召開全國防疫視訊會議連線，她心繫疫情，是這次全國視訊會議中，全台唯一參加的首長，這次全國視訊會議由指揮中心副指揮官陳宗彥主持，中央各單位與會。

41萬劑AZ疫苗已抵台，中央預定在27日配發，王惠美透過視訊向中央建議爭取疫苗，她指出，應該針對疫情輕重來作為發放疫苗的依據，彰化縣是這波疫情重度熱區，希望中央能重視彰化縣，能有多一些疫苗的分配數。

彰化縣是中小企業的原鄉，許多上市上櫃公司以及隱形冠軍都在彰化縣，這些企業的經營者對於企業員工的健康相當關心，不斷地向縣府反應是否能夠自行經由合法管道購買疫苗使用，因此王惠美也建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。

新冠肺炎 COVID-19

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