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他這樣挺過來...去年得到新冠肺炎 過來人曝：真的很痛苦

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，重症比例也變高。報系資料照片
台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，重症比例也變高。報系資料照片

新冠疫情從去年初燒往全球，如今台灣也陷入疫情風暴。有位網友在Dcard Ｃovid-19板分享他去年在英國確診經歷過的一切。他感嘆，「發現台灣好多人不重視疫情...國外明明就有那麼多例子給各位看了，還不知道事情嚴重性？」

原po表示，去年底正逢英國變異株爆發，英國到處封城，但外國人還是一樣在街上遊蕩。眼看疫情嚴重，他準備先回台灣，但就在上飛機前一個禮拜，他被室友傳染了。第一天他全身痠痛但無症狀，第二天他高燒，PCR檢測包檢測出「陽性反應」。之後他痛苦了一個禮拜，每天吃退燒藥、止痛藥和各種維他命，終於退燒。

接著，他的「嗅覺開始不靈敏，咳嗽胸悶 ... 喉嚨感覺一堆痰卡住，影響呼吸」。他逼自己吃飯吃藥，兩個禮拜後身體感覺無異狀，他知道挺過來了。過了一個多月，他又去檢測，這次轉為陰性。後來他搭機飛回台灣，主動告知曾染疫，被載到了集中檢疫所，檢測了三、四次都是陰性，期滿後就讓他回家了。他以自身經驗疾呼，「就算你們不替自己著想好了！麻煩替你們家人著想，老人家要是染疫了不是開玩笑的，極多的後遺症以及致死率！」

網友感嘆，「新聞還一堆去陽明山玩的遊客真的氣死，很多人的心態都是覺得自己沒那麼衰，或是有戴口罩出門就沒事了」、「後遺症真的很可怕，在醫院看到很多老人都是肺纖維化」、「不是什麼年輕人致死率不高，而是跟自體免疫有關，我朋友也在國外得了就走了～」、「居然可以不受治療的痊癒，其實雖然有聽過還是難以相信的感覺」。

原po補充，當時在在國外染疫的話，英國政府只會叫你待在家不要出門（自由心證），除非轉為重症沒有辦法才通知救護車送醫。他自己好像沒有什麼後遺症，「有打算疫情結束後去做個全身檢查」。也有網友染疫過，「我家一家六口全中了，也是在家隔離兩個禮拜就好了，其實就好像一個很重的感冒，我們全部都沒有任何的後遺症」。

新冠肺炎 COVID-19

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