醫師曝高齡確診者「喘咳送醫24小時內不治」 X光照肺部全白

國內疫情升溫，全國已進入三級警戒，24日中央流行疫情指揮中心新增6例死亡病例，年齡層多為中高年齡層。近日一名醫師發文，指出一名約70歲的男性，染疫後出現咳嗽症狀，送醫「不到24小時就過世」，貼文引起廣大關注。

醫師Shih Yu Ko在FB發文，說明一名約70歲的高齡確診個案，有萬華接觸史而居家隔離。咳嗽一天後因為有急喘症狀，被家人送急診檢查，「同事幫他做了檢查，一照X光片，大家紛紛搖頭，可能要插管了。」醫師解釋患者的肺部因染疫已纖維化，對照貼出的X光對比圖，「左邊是病患的X光，已經都白掉了，右邊是正常人肺部X光片。」

醫師Shih Yu Ko貼出X光對比照，左邊為確診個案的肺部，明顯看出因纖維化在X光照片中呈現一片白。圖／取自 Shih Yu Ko的FB

因為病患跟家屬都不希望接受插管治療與急救，「我們給他高濃度氧氣和藥物，然後，然後，他就死掉了，短短不到24小時的時間。」醫師坦言，根據國外經驗，因急喘送醫後短時間過世的患者只會越來越多，更無奈的是因家屬也都需要進行居家隔離，「於是就一個人，默默的在急診嚥下最後一口氣。」文末醫師也呼籲大眾非必要避免出門，「大家都以為自己不會染病，但是你有很高的機會會把病毒傳給你家人。」

貼文一出大量網友紛紛留言，「辛苦你們第一線英雄」、「疫後病患所產生的各種身體反應狀況，是真的有需要讓民眾了解⋯有了解才會有所警惕」、「醫護這寶貴資源絕對要珍惜，不能無上限損耗」、「疼惜醫護人員、家人及生活圈的人！請留在家裡防疫！」。

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