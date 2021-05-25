我家是熱區嗎？「雙北病例地圖」看染疫六級分布
全台新冠肺炎疫情持續擴大，雙北病例數也急遽增加，指揮中心日前實施「校正回歸」調整病例數，更讓民眾看得「霧煞煞」！《聯合新聞網》製作「雙北區域累計病例地圖」，用6大顏色區塊辨別染疫熱區，每日更新帶你掌握雙北累計病例數。
國內24日新增334例本土新冠肺炎病例，其中個案分布以新北市177例最多、其次為台北市99例，雙北總累計數已達3190例。
《聯合新聞網》每日製作的「雙北區域累計病例地圖」，依病例數嚴重程度，以6顏色淺至深、「0例」至「401例以上」區分出6大等級，了解目前雙北染疫熱區。除了以雙北地圖顯示外，下方圖表也依病例數做排序，清楚明瞭。圖表顯示，截至23日止，台北市萬華區已有577例（第6級）；新北市以板橋441例（第6級）最為嚴重，其次為中和267例（第5級）及三重182例（第4級）。
【雙北病例數】
401例以上：萬華、板橋
201-400例：中和
101-200例：三重、新莊、永和、土城、新店
11-100例：文山、大同、中正、中山、士林、大安、信義、內湖、松山、北投、南港、蘆洲、五股、樹林、淡水、汐止、泰山、林口、三峽、八里
1-10例：深坑、鶯歌、金山、石碇，瑞芳、萬里、貢寮、三芝、石門
0例：平溪、雙溪、坪林、烏來
除了「雙北區域累計病例地圖」，《聯合新聞網》也追蹤台灣最新疫情，以專題搭上圖表方式每日更新「全台疫情數據」，供讀者掌握最新進度。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】北市議員林亮君助理確診 汐止2名居家隔離婦人身亡
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言