我家是熱區嗎？「雙北病例地圖」看染疫六級分布

全台新冠肺炎疫情持續擴大，雙北病例數也急遽增加，指揮中心日前實施「校正回歸」調整病例數，更讓民眾看得「霧煞煞」！《聯合新聞網》製作「雙北區域累計病例地圖」，用6大顏色區塊辨別染疫熱區，每日更新帶你掌握雙北累計病例數。

國內24日新增334例本土新冠肺炎病例，其中個案分布以新北市177例最多、其次為台北市99例，雙北總累計數已達3190例。

《聯合新聞網》每日製作的「雙北區域累計病例地圖」，依病例數嚴重程度，以6顏色淺至深、「0例」至「401例以上」區分出6大等級，了解目前雙北染疫熱區。除了以雙北地圖顯示外，下方圖表也依病例數做排序，清楚明瞭。圖表顯示，截至23日止，台北市萬華區已有577例（第6級）；新北市以板橋441例（第6級）最為嚴重，其次為中和267例（第5級）及三重182例（第4級）。

【雙北病例數】

401例以上：萬華、板橋 201-400例：中和 101-200例：三重、新莊、永和、土城、新店 11-100例：文山、大同、中正、中山、士林、大安、信義、內湖、松山、北投、南港、蘆洲、五股、樹林、淡水、汐止、泰山、林口、三峽、八里 1-10例：深坑、鶯歌、金山、石碇，瑞芳、萬里、貢寮、三芝、石門 0例：平溪、雙溪、坪林、烏來

《聯合新聞網》的「雙北區域累計病例地圖」，以6大顏色區塊辨別染疫熱區，帶你掌握每日雙北累計病例數。

除了「雙北區域累計病例地圖」，《聯合新聞網》也追蹤台灣最新疫情，以專題搭上圖表方式每日更新「全台疫情數據」，供讀者掌握最新進度。

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