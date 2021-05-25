快訊

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月25日疫情懶人卡／元大證券分公司一員工確診、北市議員林亮君同仁1確診2篩陽

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月24日疫情懶人卡

更新時間 05-25 07:37

▌金融業再添染疫 元大證券分公司一員工確診

元大金控（2885）發布子公司元大證券一家分公司員工獲通報確診，元大金表示，該名員工5月16日即主動通報疑與確診者接觸，第一時間公司即啟動相關防疫作為，安排該名員工居家隔離與其家人進行檢測，分公司全面清潔消毒，並針對該名同仁在分公司接觸對象進行疫調、追蹤。...more

▌北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

台北市議員林亮君辦公室同仁確診新冠肺炎，林亮君與其他同仁，共計5人前往快篩站篩檢，結果兩名助理快篩陽性，其中1人包括特助吳崢，已送往集中檢疫所。林亮君與另外2位同仁採檢陰性，正進一步確認需等PCR報告出爐。...more

▌北市萬華1蝸居長者確診 9同住人快篩陰性

台北市新冠肺炎疫情延燒，社會局證實有1名蝸居長者確診，其餘9名同住者快篩呈現陰性，正在等待核酸檢測（PCR）結果。...more

▌彰化員林養身館6人確診 員基湧進篩檢人潮

彰化縣累積新冠肺炎確診個案已96人，新增的5名確診個案是員林市秀妃養身會館員工，此會館已有6人確診，由於最近公佈的確診者足跡遍及員林市多處，員林基督教醫院湧進近百人前往篩檢站。...more

▌振興醫院1名急診護理師染疫 76名接觸者採檢全一採陰

本土疫情持續延燒，已連續10天每天都有數百例確診，多家醫院也傳出院內感染或院內確診個案，振興醫院昨天證實有一名急診室護理師染疫。...more

▌金寶子公司1員工確診 仁寶內湖總部1人染疫

疫情延燒，科技業再傳員工染疫，金寶子公司新世代機器人暨人工智慧股份有限公司今天接獲通報，一名居住於中和的深坑廠區員工經主管機關通知確診；仁寶證實內湖總部一名員工於5月22日接獲核酸檢測（PCR）結果為陽性。...more

▌新北汐止老婦居家隔離陳屍 丈夫才確診死亡

新北市汐止區83歲王姓、96歲廖姓婦人被匡列新冠肺炎居家隔離，昨天、今天陸續被發現陳屍住處；兩人都有家屬確診，王的丈夫才確診過世。...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

北市文山一分局再1工友確診新冠！負責2樓組室公文遞送

台北市警局文山一分局日前有勤務指揮中心蕭姓巡佐確診新冠肺炎，勤指溫姓主任也於5月23日到院篩陽，正隔離中，分局內一名呂姓...

中山大學兩度清消！1生與確診者接觸5分鐘暫住防疫宿舍

中山大學5月進行兩度校園大清消，嚴格管控西子灣隧道、壽山門、體育館、活動中心、文學院等5大校園進出口，禁止校外人士進入校...

我家是熱區嗎？「雙北病例地圖」看染疫六級分布

全台新冠肺炎疫情持續擴大，雙北病例數也急遽增加，指揮中心日前實施「校正回歸」調整病例數，更讓民眾看得「霧煞煞」！《聯合新聞網》製作「雙北區域累計病例地圖」，用6大顏色區塊辨別染疫熱區，帶你掌握每日雙北累計病例數。

50歲男去過彰化養生會館確診 林智堅下午公布該案足跡

彰化縣員林市秀妃養生會館爆出疑台北南下工作的大陸女子，造成會館6名女子染疫，至少接觸40名客人，其中一名50多歲男客來自...

【5/24確診地圖】累積確診破三千 ！今本土334+校正回歸256、六例死亡

新冠肺炎本土疫情升溫，自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破三千例。國內今天新增334例本土個案，加上校正回歸本土...

桃園某區公所爆3人疑確診 停止洽公逾300人篩檢

桃園市某區公所爆發家住新北市的主管篩檢陽性疑似確診，今天上午起該區公所貼出「辦公大樓進行消毒，暫停洽公」，讓許多前往洽公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。