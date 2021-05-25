5月25日疫情懶人卡／元大證券分公司一員工確診、北市議員林亮君同仁1確診2篩陽
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月24日疫情懶人卡）
更新時間 05-25 07:37
▌金融業再添染疫 元大證券分公司一員工確診
元大金控（2885）發布子公司元大證券一家分公司員工獲通報確診，元大金表示，該名員工5月16日即主動通報疑與確診者接觸，第一時間公司即啟動相關防疫作為，安排該名員工居家隔離與其家人進行檢測，分公司全面清潔消毒，並針對該名同仁在分公司接觸對象進行疫調、追蹤。...more
▌北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了
台北市議員林亮君辦公室同仁確診新冠肺炎，林亮君與其他同仁，共計5人前往快篩站篩檢，結果兩名助理快篩陽性，其中1人包括特助吳崢，已送往集中檢疫所。林亮君與另外2位同仁採檢陰性，正進一步確認需等PCR報告出爐。...more
▌北市萬華1蝸居長者確診 9同住人快篩陰性
台北市新冠肺炎疫情延燒，社會局證實有1名蝸居長者確診，其餘9名同住者快篩呈現陰性，正在等待核酸檢測（PCR）結果。...more
▌彰化員林養身館6人確診 員基湧進篩檢人潮
彰化縣累積新冠肺炎確診個案已96人，新增的5名確診個案是員林市秀妃養身會館員工，此會館已有6人確診，由於最近公佈的確診者足跡遍及員林市多處，員林基督教醫院湧進近百人前往篩檢站。...more
▌振興醫院1名急診護理師染疫 76名接觸者採檢全一採陰
本土疫情持續延燒，已連續10天每天都有數百例確診，多家醫院也傳出院內感染或院內確診個案，振興醫院昨天證實有一名急診室護理師染疫。...more
▌金寶子公司1員工確診 仁寶內湖總部1人染疫
疫情延燒，科技業再傳員工染疫，金寶子公司新世代機器人暨人工智慧股份有限公司今天接獲通報，一名居住於中和的深坑廠區員工經主管機關通知確診；仁寶證實內湖總部一名員工於5月22日接獲核酸檢測（PCR）結果為陽性。...more
▌新北汐止老婦居家隔離陳屍 丈夫才確診死亡
新北市汐止區83歲王姓、96歲廖姓婦人被匡列新冠肺炎居家隔離，昨天、今天陸續被發現陳屍住處；兩人都有家屬確診，王的丈夫才確診過世。...more
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