北市萬華1蝸居長者確診 9同住人快篩陰性
台北市新冠肺炎疫情延燒，社會局今天證實有1名蝸居長者確診，其餘9名同住者快篩呈現陰性，正在等待核酸檢測（PCR）結果。
台北市社會局社會工作科長陳怡如晚間接受電訪表示，萬華區一處列管蝸居有1名住戶確診，今天早上已協助該住所其餘9名住戶快篩，結果皆為陰性，正在等待PCR結果；相關疫調追蹤由萬華區健康服務中心掌握。
此外，有媒體報導，大同區有一名住在約3坪雅房的蝸居弱勢長者確診，與其他租客共用衛浴，恐成防疫破口；陳怡如說，經查此地址非社會局列冊蝸居，但確實是簡陋且不安全的居住環境，社會局將持續關心訪視。
陳怡如說明，蝸居定義為同一地址內有5名以上弱勢者、長者或身障者集合居住處，且環境有衛生健康及公共安全危險之虞。
社會局長周榆修下午在台北市防疫記者會上表示，北市目前列冊蝸居有30處、179名市民，其中約166名為弱勢人口，都有相關單位負責關懷。
陳怡如表示，已針對列管弱勢、長輩完成一輪電訪，將持續電訪宣導防疫並關心健康狀況。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】北市議員林亮君助理確診 汐止2名居家隔離婦人身亡
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言