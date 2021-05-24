北市萬華1蝸居長者確診 9同住人快篩陰性

台北市新冠肺炎疫情延燒，社會局今天證實有1名蝸居長者確診，其餘9名同住者快篩呈現陰性，正在等待核酸檢測（PCR）結果。

台北市社會局社會工作科長陳怡如晚間接受電訪表示，萬華區一處列管蝸居有1名住戶確診，今天早上已協助該住所其餘9名住戶快篩，結果皆為陰性，正在等待PCR結果；相關疫調追蹤由萬華區健康服務中心掌握。

此外，有媒體報導，大同區有一名住在約3坪雅房的蝸居弱勢長者確診，與其他租客共用衛浴，恐成防疫破口；陳怡如說，經查此地址非社會局列冊蝸居，但確實是簡陋且不安全的居住環境，社會局將持續關心訪視。

陳怡如說明，蝸居定義為同一地址內有5名以上弱勢者、長者或身障者集合居住處，且環境有衛生健康及公共安全危險之虞。

社會局長周榆修下午在台北市防疫記者會上表示，北市目前列冊蝸居有30處、179名市民，其中約166名為弱勢人口，都有相關單位負責關懷。

陳怡如表示，已針對列管弱勢、長輩完成一輪電訪，將持續電訪宣導防疫並關心健康狀況。

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