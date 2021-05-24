北市安養院爆院內感染 柯文哲：病毒蔓延不容停下喘氣

今天本土確診新增334例，校正回歸256例。台北市長柯文哲晚間也在臉書表示，疫情進入第二波高峰，台北市的安養機構今也出現院內感染，一大早防疫醫師就進駐進行檢傷分類，需要立刻住院治療的送去醫院，其他的先隔離觀察，也避免感染擴散。

柯文哲說，「病毒蔓延根本不容許我們停下來喘氣」，過去十天的變化，即使他這個急重症外科醫師，也覺得疲於奔命，應付不暇。

台北市的負壓病房、防疫專責病房、加護病房、一般防疫旅館、加強版專責防疫旅館有多少？篩檢量能夠不夠？疫苗還有多少？哪些人優先施打？需不需要進一步管制？「每天我們都在面對問題、解決問題、然後再面對更多突然出現的問題」。

柯文哲說，過去一年，他不斷呼籲，大家要習慣與疫情共存的「新常態」。但過去這十天，「病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣」，當整個公衛醫療體系非常緊繃的此刻，他必須調整戰術，過去習慣獨立作戰的各個醫療院所必須改為區域聯防，和專責防疫旅館，互相轉送病人。各區域再由衛生局跨區域整合，聯合調度加強疫情的管控。現在沒有自掃門前雪的空間、誰也不能心存僥倖。

柯文哲說，北市府非常努力，「也請所有的市民朋友，和我們一起合作！」盡量在家、出門戴口罩、勤洗手、多消毒，做好自我健康管理，「把醫療資源留給真正需要的人」，請大家一起為台灣加油，也為第一線的防疫人員加油！

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