北市信義區長照機構爆群聚感染 已4人確診
台北市信義區一所老人養護機構爆發新冠肺炎群聚感染，社會局表示，已有2名長者及2名工作人員確診，源頭疑為一名有到過萬華區的工作人員，全院其餘25名長者將依檢傷分類送醫。
台北市社會局今天說明，這所老人養護機構19日下午有一名長者身體不適，送聯合醫院忠孝院區急診，在昨天接獲通知核酸檢測（PCR）為陽性確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）；21日有另一名長者身體不適送醫，並在今天接獲PCR確診通知。
社會局表示，昨天晚間接獲有長者確診後，即刻由聯合醫院和平院區會同衛生局等人員，緊急調派人力至機構為收住長者及工作人員快篩，發現有25名長者及9名工作人員快篩結果為陽性。
社會局指出，這9名工作人員中有一名護理師及一名外籍看護日前自行做PCR採檢，採檢結果今天中午出爐，呈現陽性。
社會局長周榆修下午在台北市防疫記者會上說明，因為機構內有一名工作人員曾於10日至萬華區，有相關接觸史，且今天PCR結果出爐，為陽性確診，疑似因此導致機構內群聚感染。
周榆修表示，全院除已就醫的2名長者外，其餘25名長者在今天中午已經完成檢傷分類，將分成4個層級，分散、分批、分症狀送醫治療。
社會局表示，這所機構共有17名工作人員，昨天晚間有8名工作人員休假不在現場，已要求必須在家居家隔離14天，有症狀立刻通報衛生局。
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