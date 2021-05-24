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振興醫院急診護理師染疫 76名接觸者篩檢陰性

中央社 / 台北24日電

振興醫院昨天證實，1名急診室護理師染疫，成該院首名確診醫護人員，急診室全面清消，緊急匡列76名接觸者進行篩檢，採檢結果皆為陰性。

振興醫院今天下午發布新聞稿表示，昨天急診室1名護理師篩檢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，為確保工作環境安全無虞，先將部分急診室業務轉移至院內其他空間，並由另一組醫療人力進行支援。

振興醫院急診室完成環境清消後，約3天後可重啟急診室業務。另外，全面開放院內工作人員快篩的需求。鑑於疫情加劇，醫院有很多工作人員因為照顧病人，擔心回家影響到家人，所以不敢或不想回家或回宿舍，醫院也已安排適當地點，讓工作人員能夠休息或暫住。

振興醫院院長魏崢強調，員工是醫院最珍貴資產，所以務必保護好員工；振興醫院董事長王世忠贈新台幣5000萬元作為醫院防疫基金，讓醫院全體員工能夠全力投入防疫，不必憂慮財務困難。

新冠肺炎 COVID-19

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