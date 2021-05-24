又一旅居印度台人感染新冠肺炎病逝

一名旅居印度西部古茶拉底省陳姓台商的妻子先前確診感染新冠肺炎，已從醫院返家休養，昨天下午突然呼吸急促送醫不治。這名40多歲女子是第2名在印度感染新冠肺炎病逝的台灣人。

駐印度代表葛葆萱接獲通報後，已指示領務組聯繫逝者家屬，根據印度法令及家屬意願，全力協助處理後事及相關文件驗證事宜。

據悉家屬準備把死者遺體火化後帶回台灣。

根據印度台商透露，一家製造工業氣體和化學品的台灣中小企業派駐在古茶拉底省（Gujarat）的分公司陳姓負責人和妻子、小孩一家3口先前確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），曾赴醫院治療，後來返家休養。

消息人士表示，原本3人返家休養後身體逐漸康復，而40多歲的陳妻昨天上午雖有咳嗽等症狀，但一切身體狀況還好，卻在昨天下午突然呼吸急促，送醫急救無效，不幸亡故。

一名在中國電子製造業印度分公司工作的楊姓台幹，雖已施打中國科興疫苗，但4月下旬仍感染新冠肺炎，且於5月1日下午因病情突然惡化在首都新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）一家醫院不治身亡，駐印度代表處已協助處理遺體火化及文件認證等事。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）及多位傳染病專家都批評，印度今年2月新型冠狀病毒疫情趨緩，總理莫迪（Narendra Modi）政府無視第二波疫情警告，未趁疫情緩和期間多採購醫療設備、藥物、疫苗等資源，卻開放大型選舉集會及大型宗教活動，終於在英國、巴西和印度本土變種病毒株的侵襲下，第二波疫情3月起急速惡化。

印度醫療體系在缺乏病床、氧氣供應、藥物等醫療資源下崩潰，各地染疫死亡人數激增。

印度第二波疫情近來每天新增病例雖有下滑，昨天出現4月15日以來單日新增病例22萬2315例的最低紀錄，但因各地仍缺乏氧氣供應、病床、藥物等醫療資源，死亡人數仍居高不下，每天新增病故者常在4000人以上，昨天單日新增死亡4500多人，累計死亡人數在昨晚突破30萬大關。

包括中信銀、中橡、中鋼、光寶、鴻海、緯創等多家台灣廠商在考量員工安全下，紛紛暫時撤回多數或全部駐印度台籍幹部，中華民國對外貿易發展協會駐新德里辦事處台籍人員也暫時撤回國，迄今大約至少近200名旅居印度台人返國。

仍有一些台灣企業在客戶要求趕工或業務等因素下讓駐印度台籍人員留守工作，已有一些台籍幹部染疫，正接受適當醫療照護。

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