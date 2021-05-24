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新北確診增177例 個案公共場所足跡多市場賣場

中央社 / 新北24日電

新北市今天新增177例本土病例，以板橋區43例最多。市府下午公布確診個案公共場所足跡，以市場、公園、大賣場為多，呼籲到過這些地點落實自我健康監測，若有相關症狀速篩檢。

新北市長侯友宜今天下午在新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫線上直播記者會公布確診個案公共場所足跡，分別為：5月10日至5月19日朝陽市場（板橋區四維路），5月10日至5月23日民生公園（板橋區民生路一段），5月10日至5月11日、5月13日至5月16日埔墘市場（板橋區民享街）。

5月10月至5月19日新埔市場（板橋區文化路一段），5月10日至5月13日、5月15日至5月16日華江河濱公園（板橋區環河路）。

5月10日、5月12日、5月14日至5月16日永和仁愛公園（永和區仁愛路），5月10日至5月12日、5月14日至5月15日、5月17日黃昏市場（中和區和平街）。

5月10日至5月11日、5月13日至5月14日全聯永和中正店，5月10日至5月11日、5月13日至5月14日、5月16日至5月19日民治市場（永和民治街），5月10日、5月12日好市多Costco新莊店（新莊區建國一路）、5月10日至5月13日家樂福（板橋區三民路二段），5月10日、5月12日至5月13日、5月15日福和公園（永和區福和路）。

5月10日至5月16日五穀先帝廟（土城區和平路），5月15日至5月19日大同市場（三重區大同南路），5月11日至5月12日、5月15日至5月17日宏泰市場（新莊區自強街），5月15日至5月18日建國市場（新店區建國路）。

5月11日板橋大遠百（板橋區新站路），5月15日、5月18日雲台山大羅金仙府（石碇區永定理蚯蚓坑），5月15日至5月17日、5月19日市場（土城區延吉街）。

新冠肺炎 COVID-19

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