桃園某醫院護理師確診 初步疫調為單一個案

桃園市今天含校正回歸共新增25例本土個案，其中有某醫院護理師確診，桃園市政府衛生局與院方初步疫調後認為，目前為醫院單一個案，相關接觸者匡列採檢均為陰性。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下午表示，今天國內新增339例確診病例，其中有334例本土個案，桃園市有19例，另外校正回歸256例，其中桃園市有6例。

衛生局長王文彥表示，桃園市新增25例本土案例，其中6例為校正回歸，年齡介於10多歲至80多歲之間，相關居家隔離人數匡列統計中。

王文彥說，25個案例中有萬華活動、接觸史者5人，確診者接觸者6人，尚在調查中14人。25例中有8例分屬4個原確診者同住家庭，其中有兩個家庭與萬華群聚相關，其餘17例為獨立通報案。至於民眾關心的維納斯時尚會館案與金沙酒店案，今天都無新增案例。

桃園市長鄭文燦表示，他支持延長三級管制，因為疫情還沒有結束，目前看來28日應該還不能結束三級警戒，但決定權在中央，市府支持指揮中心經過專家討論後所做的決定。

對於媒體提問，衛生福利部桃園醫院傳出醫護確診案，衛生局未說明是哪間醫院，但表示，市府與院方針對護理師進行初步疫調後認為，目前為醫院單一個案，並匡列採檢相關接觸者，由於受照顧病患為治療中非新冠肺炎重症患者，因此採原地嚴密監測，目前相關接觸者匡列採檢均為陰性。

記者又問，有參加會考學生確診狀況如何，教育局長林明裕表示，相關個案為某國三學生因家人因素確診，調查顯示18日出現症狀，往前回推15日及16日為國中會考日，市府匡列採檢對象為學生原班及考場同學共89名師生，目前進行通知中以迅速完成採檢。

新聞處長詹賀舜表示，今天公布的25個案例相關足跡，在15日到21日期間，曾去過包括桃園區的家樂福大興店、全聯桃園福元店、全聯桃園大業店、陽明公園、三民公園、寶山黃昏市場。

中壢區的新明市場、興國市場、全聯中壢中美店、全聯中壢中山店、億源藥局；平鎮區的新宏汽車、8福大餛飩專賣店；龜山區的全聯龜山文化店，曾出入相關場所者請進行自我健康監測。

詹賀舜指出，今天指揮中心公布的校正回歸中桃園市有6例，都是依個案居住地派案，不是桃園市通報延遲。

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