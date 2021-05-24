指揮中心：這波疫情重症率1成 高齡慢性病風險高

國內新冠肺炎疫情擴大，指揮中心今天說，此波疫情從4月15日截至昨天累計3255名個案，其中335人符合重症定義，重症率約10.3%，高齡慢性病者相對風險更高。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會公布此數據，他進一步說明，高齡慢性病者相對風險更高，以數據分析，1228名60歲以上確診者，其中234人為重症者，重症率達19.1%。由此可知，高齡者確實是罹患重症高風險群，可能與慢性病有關。

指揮中心指揮官陳時中說，慢性病族群新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡風險高。媒體在記者會上問及有慢性病的確診者可否優先送醫，減少在家等待安置的死亡風險，陳時中回應，若確診者慢性病非常嚴重，也會監控轉診。

據指揮中心數據，國內累計至今天共84名確診病患使用呼吸器，較昨天增加18人。指揮中心發言人莊人祥強調，今天新增的6例死亡個案中，僅有一名有萬華活動史的60多歲男性（案4284）為到院前死亡，其餘都是發病後，有通報採檢確診，應該都是在院死亡。

針對若有確診者因為等不到病床，在家死亡，相關負責單位為何，陳時中表示，站在防疫角度而言，須以醫療量能分配為重，雖然希望給每個人最好的治療，但在有限的量能中，若將所有新增病人都安置於醫院，恐才會造成社會更大傷害，承諾盡量做好妥善安置醫療資源的首要任務。

各界期待這一波疫情早日安定，前衛生署長涂醒哲預估，約在本月底國內單日本土確診個案數有望從三位數降至個位數。對此，陳時中說，從既有數據及行動有效性評估疫情，沒有用太樂觀態度來看，現在只求積極把疫情控制，將尚未上軌道系統儘速健全，希望疫情漸漸受控制。

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