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北捷龍山寺站保全確診 4人共用休息室快篩陽性

中央社 / 台北24日電
北捷龍山寺站24日有1名保全員確診新冠肺炎，另有4人快篩呈現陽性。圖為捷運龍山寺站附近有相關人員宣導戴口罩。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
北捷龍山寺站24日有1名保全員確診新冠肺炎，另有4人快篩呈現陽性。圖為捷運龍山寺站附近有相關人員宣導戴口罩。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台北市副市長黃珊珊今天表示，北捷龍山寺站有1名保全員確診新冠肺炎，另有4人快篩呈現陽性，已完成全站消毒，因人員值勤皆會全程配戴口罩，請市民不用擔心。

台北市今天下午舉行防疫記者會，黃珊珊表示，捷運龍山寺站有1名保全員確診，其他123名同仁22日快篩後，有4人快篩呈現陽性，包含1名清潔人員、1名保全員、1名派遣人員及1名站務員。

黃珊珊說，當天已啟動清消與全站消毒，因人員值勤皆會全程配戴口罩，這4名快篩陽性者應該是因為共同使用休息室而有接觸，將持續進行疫調與匡列接觸者，請市民不用擔心。

台北捷運公司強調，目前營運正常，因應疫情發展，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤；行政人員則異地辦公，依照業務支援性質分散不同建物，確保業務不受疫情影響。

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