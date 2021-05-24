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與屏東確診者打牌 高雄阿公阿嬤染疫再傳3人

中央社 / 高雄24日電

高雄市今天新增5例本土病例，都與屏東潮州群聚感染有關。高雄市衛生局表示，這對50多歲夫妻為確診者牌友，並因而染疫，後將病毒傳給同住子女及孫子，最小感染者年僅3歲。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，高雄市政府下午召開防疫應變會議，會後由市長陳其邁主持記者會，說明確診者活動足跡及高市防疫狀況。

高雄市政府衛生局表示，5例本土個案皆為屏東潮州群聚案，由曾有萬華旅遊史的屏東指標個案3037延伸，確診5人皆同住，分別於5月16日至5月23日間陸續發病，並於昨天確診。

衛生局表示，案4742為50多歲男性、案4743為50多歲女性，兩人為夫妻，且為案3037牌友，研判因此染疫。而案4743染病後，將病毒傳染給3歲孫子案4741，以及同住的26歲三兒子案4744及兒子女友案4826。

根據足跡，案4742及4743大多在高雄大寮區活動，而案4744則曾前往鳳山、苓雅及前鎮等地，一家人也曾前往「好市多中華店」消費。一家人共匡列96名接觸者。

衛生局表示，全案將擴大匡列至109人，後續將依採檢結果持續匡列，一樣會以第一層、第二層、第三層做分析。

新冠肺炎 COVID-19

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