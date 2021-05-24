與屏東確診者打牌 高雄阿公阿嬤染疫再傳3人
高雄市今天新增5例本土病例，都與屏東潮州群聚感染有關。高雄市衛生局表示，這對50多歲夫妻為確診者牌友，並因而染疫，後將病毒傳給同住子女及孫子，最小感染者年僅3歲。
中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，高雄市政府下午召開防疫應變會議，會後由市長陳其邁主持記者會，說明確診者活動足跡及高市防疫狀況。
高雄市政府衛生局表示，5例本土個案皆為屏東潮州群聚案，由曾有萬華旅遊史的屏東指標個案3037延伸，確診5人皆同住，分別於5月16日至5月23日間陸續發病，並於昨天確診。
衛生局表示，案4742為50多歲男性、案4743為50多歲女性，兩人為夫妻，且為案3037牌友，研判因此染疫。而案4743染病後，將病毒傳染給3歲孫子案4741，以及同住的26歲三兒子案4744及兒子女友案4826。
根據足跡，案4742及4743大多在高雄大寮區活動，而案4744則曾前往鳳山、苓雅及前鎮等地，一家人也曾前往「好市多中華店」消費。一家人共匡列96名接觸者。
衛生局表示，全案將擴大匡列至109人，後續將依採檢結果持續匡列，一樣會以第一層、第二層、第三層做分析。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】北市議員林亮君助理確診 汐止2名居家隔離婦人身亡
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言