食藥署現確診者 陳時中：衛福部首例研判影響低
衛福部食藥署1名員工確診新冠肺炎，指揮中心指揮官陳時中今天下午證實，該員工為衛福部內首例確診者，部內早已啟動分流或異地上班程序，研判對本部影響低。
衛福部食藥署1名員工確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），該名染疫食藥署員工平時都在昆陽大樓辦公，與其同辦公室的20多名員工已匡列為居家隔離對象，全數改為居家辦公，大樓已全棟消毒完畢。
衛福部出現染疫者，外界擔憂，緊鄰衛福部本部大樓的食藥署昆陽大樓出現確診者，距離身為指揮官的陳時中非常近，形同病毒已「兵臨城下」，但陳時中表示，該員工症狀沒有特別變化，食藥署確診員工同辦公室員工居家隔離中，目前評估該疫情對本部影響非常低。
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