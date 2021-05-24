新冠肺炎疫情延燒 單日101名本土病例關聯不明

指揮中心宣布，今天國內新增595例新冠肺炎確診病例，其中334例本土病例、5例境外移入及256例校正回歸個案，值得注意的是今天本土病例中101例為關聯不明。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中公布此消息，他說，今日新增334例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日。

個案分布以新北市177例最多，以板橋區43例為多，其次為台北市99例，以萬華區38例為多，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

陳時中說，校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日。個案分布以台北市148例最多，以萬華區76例為多，其次為新北市99例，以板橋區34例為多，桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。

綜上所有本土個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、獅子會相關6例、葡萄商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

新增5例境外移入病例，分別自菲律賓（案4466）、尼泊爾（案4613）、印度（案4773、案4902、案4914）移入，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案4466為菲律賓籍30多歲男性，9日來台工作，在台期間並無症狀，23日進行檢疫期滿前採檢，於今天確診。

案4613為30多歲本國籍男性，22日返台，因入境時有症狀，於機場採檢送驗，於今天確診。案4773、案4902、案4914分別為本國籍40多歲、20多歲及50多歲男性，案4773、案4914皆於22日返台，入境時並無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今天確診。

陳時中表示，案4902於10日返台，入境後至檢疫所集中檢疫，期間並無症狀，23日進行檢疫期滿前採檢，於今天確診。

截至目前國內累計4917例確診，分別為1116例境外移入，3748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530）移除為空號。確診個案中29例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

商品推薦