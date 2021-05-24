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6旬翁有萬華區活動史 死亡才確診新冠肺炎

中央社 / 台北24日電

國內新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布增6例死亡個案，其中一名60多歲男性有萬華區活動史，目前未掌握曾有就醫紀錄，發現死亡後才採檢確診。

指揮中心指揮官陳時中下午說明，新增6例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案中，上述有萬華區活動史的60多歲男性（案4284），5月22日死亡並通報採檢，23日確診。

案1860為70多歲女性，有胃癌等慢性病史，5月14日採檢，17日確診，19日死亡；案2476為70多歲男性，有扁桃腺惡性腫瘤等慢性病史，5月17日出現發燒症狀並就醫，19日確診，21日死亡。

案2720為60多歲男性，5月15日出現咳嗽症狀，16日自行就醫採檢，20日確診，22日死亡；案2825為60多歲男性，有高血壓、肝硬化等慢性病史，5月17日出現發燒症狀，20日確診，22日死亡。

案4162為60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診。

新冠肺炎 COVID-19

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