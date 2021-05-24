快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

今新增334例本土個案 256例校正回歸

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增339例新冠肺炎確定病例，分別為334例本土個案及五例境外移入個案（含印度3例、菲律賓1例、尼泊爾1例）；另有校正回歸本土個案256例，總計595例。確診個案中新增六例死亡。

指揮官陳時中表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為台北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多(以萬華區76例為多)，其次為新北市99例(以板橋區34例為多)，桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，新增5例境外移入病例，分別自菲律賓(案4466)、尼泊爾(案4613)、印度(案4773、案4902、案4914)移入，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案4466為菲律賓籍30多歲男性，5月9日來台工作，在台期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案4613為30多歲本國籍男性，5月22日返台，因入境時有症狀，於機場採檢送驗，於今日確診。案4773、案4902、案4914分別為本國籍40多歲、20多歲及50多歲男性，案4773、案4914皆於5月22日返台，入境時並無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診；案4902於5月10日返台，入境後至檢疫所集中檢疫，期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計364,911例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含325,070例排除)，其中4,917例確診，分別為1,116例境外移入，3,748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例移除為空號。確診個案中29例死亡。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

圖表／0524確診個案數及分布縣市一覽

基隆小吃店女員工確診 林右昌：有點像萬華群聚案

稱中央指示不公布足跡遭澄清 侯友宜：會遵守指引

新北單周確診破千 侯友宜：不樂觀 要心理準備長期抗戰

相關新聞

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

台北市議員林亮君辦公室同仁確診新冠肺炎，剛剛晚間9點多，林亮君與其他同仁，共計5人前往快篩站篩檢，結果兩名助理快篩陽性，...

新北汐止2名居家隔離婦人身亡 衛生局證實了

新北市汐止區驚傳2名居家隔離對象死亡，據了解分別為96歲與83歲婦人，衛生局證實確有此事，今日接獲通報有2名居家隔離對象...

疫情五月底見曙光？ 專家：留意第二波波峰

新冠肺炎本土疫情從五月中旬爆發以來，每天都超過百人確診。但曾任衛生署長的涂醒哲在臉書發文表示，「疫情已見曙光」，並大膽預...

實踐大學1名學生快篩陽性 全國確診學生數達118人

實踐大學校長丁斌首今天發信給全校師生，指出台北校區進修學制一名學生與確診家人同住後受到波及，經快篩呈陽性，尚待PCR檢測結果。他已入住集中檢疫所，最後一次到校日期為5月15日，相關接觸者也規定進行匡列中。

北市議員助理再一確診 林亮君：同仁快篩落實居家隔離

台北市議會再有議員助理確診，台北市議員林亮君今表示，她辦公室一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，確診新冠肺炎。林亮君說，目前...

桃園新增本土25確診單日最高 8家庭成員4人萬華相關

桃園市政府今天下午發布新增25例本土確診案例，包括校正回歸6例在內，為桃園公布單日確診個案最高，確診者仍以萬華活動和接觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。