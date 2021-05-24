今新增334例本土個案 256例校正回歸

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增339例新冠肺炎確定病例，分別為334例本土個案及五例境外移入個案（含印度3例、菲律賓1例、尼泊爾1例）；另有校正回歸本土個案256例，總計595例。確診個案中新增六例死亡。

指揮官陳時中表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為台北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多(以萬華區76例為多)，其次為新北市99例(以板橋區34例為多)，桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，新增5例境外移入病例，分別自菲律賓(案4466)、尼泊爾(案4613)、印度(案4773、案4902、案4914)移入，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案4466為菲律賓籍30多歲男性，5月9日來台工作，在台期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案4613為30多歲本國籍男性，5月22日返台，因入境時有症狀，於機場採檢送驗，於今日確診。案4773、案4902、案4914分別為本國籍40多歲、20多歲及50多歲男性，案4773、案4914皆於5月22日返台，入境時並無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診；案4902於5月10日返台，入境後至檢疫所集中檢疫，期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計364,911例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含325,070例排除)，其中4,917例確診，分別為1,116例境外移入，3,748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例移除為空號。確診個案中29例死亡。

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