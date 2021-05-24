刑事局1警確診1快篩陽性 外勤200人都要快篩
刑事局一名楊姓偵查員昨天證實確診，相關36名工作接觸者隨即進行快篩。刑事局今天說，有名同大隊新進警官快篩結果陽性，外勤單位約200人將全數進行快篩。
刑事局昨天表示，偵查大隊一名楊姓偵查員20日因腹瀉請假就醫，並在醫院戶外篩檢區採樣PCR，衛生單位23日下午1時許通知確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）、PCR檢測為陽性。
刑事局今天證實，昨晚也請36名工作接觸者立即進行快篩，結果有一名同大隊的新進警官快篩結果為陽性，現正等待PCR檢測結果，其餘35人均為陰性。
為嚴加防範疫情狀況，刑事局說，全局約200名外勤員警都將進行快篩檢測，並啟動異地、分流及居家上班等機制。
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