基隆小吃店女員工確診 林右昌：有點像萬華群聚案

基隆市府今天公布2例確診個案足跡，其中案3835是名女性，她在孝四路的「小姑娘小吃店」工作，市長林右昌說「有點像萬華群聚案」，市府非常擔心此案，目前正在疫調中。

林右昌上午在記者會表示，案3835是名年約40多歲的女性，她在「小姑娘小吃店」上班，此個案比較麻煩一點，是因為這處場所出入的人非常多，而且「有點像萬華的群聚案件」，工作人員會在鄰近的小吃店移動，市府非常擔心此個案，目前正在疫調中。

林右昌說，案3835於8日至12日，期間下午3時到深夜11時在孝四路的「小姑娘小吃店」上班，15日、18日上午及19日上午10時到10時30分曾到七堵區的南興市場採買。

另外，林右昌表示，案4090年約60多歲，是案3688的母親，她於9日、10日、16日、17日和19日上午11時30分至中午12時30分到過安樂市場，個案仍有很多足跡正在疫調中，由於個案密集在安樂市場採買，安樂市場從明天起停業到6月3日凌晨零時，市府會要求攤商在停業期間消毒，確保市場安全無虞，並做好防疫措施後再恢復營業。

此外，林右昌也說明幾起個案昨天公布的確診個案，其中案4369是成功市場案3519的家人，個案只有2個月大，沒有出現徵狀，不過市府為求謹慎，已安排個案入院收治。

林右昌指出，包括成功市場、小姑娘小吃店及果菜市場的幾個案例，由於感染源不明，都讓市府相當憂心，目前成功市場案已匡列18人，為了加強對疫情的控制，他特別指示成立專案小組，針對確診者的核心區及外圍進行分階層的匡列，並透過科技工具匡列可能有密切接觸的對象。

商品推薦