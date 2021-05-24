快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

基隆小吃店女員工確診 林右昌：有點像萬華群聚案

中央社 / 基隆24日電

基隆市府今天公布2例確診個案足跡，其中案3835是名女性，她在孝四路的「小姑娘小吃店」工作，市長林右昌說「有點像萬華群聚案」，市府非常擔心此案，目前正在疫調中。

林右昌上午在記者會表示，案3835是名年約40多歲的女性，她在「小姑娘小吃店」上班，此個案比較麻煩一點，是因為這處場所出入的人非常多，而且「有點像萬華的群聚案件」，工作人員會在鄰近的小吃店移動，市府非常擔心此個案，目前正在疫調中。

林右昌說，案3835於8日至12日，期間下午3時到深夜11時在孝四路的「小姑娘小吃店」上班，15日、18日上午及19日上午10時到10時30分曾到七堵區的南興市場採買。

另外，林右昌表示，案4090年約60多歲，是案3688的母親，她於9日、10日、16日、17日和19日上午11時30分至中午12時30分到過安樂市場，個案仍有很多足跡正在疫調中，由於個案密集在安樂市場採買，安樂市場從明天起停業到6月3日凌晨零時，市府會要求攤商在停業期間消毒，確保市場安全無虞，並做好防疫措施後再恢復營業。

此外，林右昌也說明幾起個案昨天公布的確診個案，其中案4369是成功市場案3519的家人，個案只有2個月大，沒有出現徵狀，不過市府為求謹慎，已安排個案入院收治。

林右昌指出，包括成功市場、小姑娘小吃店及果菜市場的幾個案例，由於感染源不明，都讓市府相當憂心，目前成功市場案已匡列18人，為了加強對疫情的控制，他特別指示成立專案小組，針對確診者的核心區及外圍進行分階層的匡列，並透過科技工具匡列可能有密切接觸的對象。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

3個不明2大穩定 林右昌強烈建議三級警戒延2週

確診者多次前往安樂市場採買 基隆傳統市場封閉加一處

基隆公布6例確診足跡 KTV、萬華區卡拉OK入列

基隆成功市場攤商1家4口染疫另1攤商也確診 林右昌擔心

相關新聞

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

台北市議員林亮君辦公室同仁確診新冠肺炎，剛剛晚間9點多，林亮君與其他同仁，共計5人前往快篩站篩檢，結果兩名助理快篩陽性，...

新北汐止2名居家隔離婦人身亡 衛生局證實了

新北市汐止區驚傳2名居家隔離對象死亡，據了解分別為96歲與83歲婦人，衛生局證實確有此事，今日接獲通報有2名居家隔離對象...

疫情五月底見曙光？ 專家：留意第二波波峰

新冠肺炎本土疫情從五月中旬爆發以來，每天都超過百人確診。但曾任衛生署長的涂醒哲在臉書發文表示，「疫情已見曙光」，並大膽預...

實踐大學1名學生快篩陽性 全國確診學生數達118人

實踐大學校長丁斌首今天發信給全校師生，指出台北校區進修學制一名學生與確診家人同住後受到波及，經快篩呈陽性，尚待PCR檢測結果。他已入住集中檢疫所，最後一次到校日期為5月15日，相關接觸者也規定進行匡列中。

北市議員助理再一確診 林亮君：同仁快篩落實居家隔離

台北市議會再有議員助理確診，台北市議員林亮君今表示，她辦公室一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，確診新冠肺炎。林亮君說，目前...

桃園新增本土25確診單日最高 8家庭成員4人萬華相關

桃園市政府今天下午發布新增25例本土確診案例，包括校正回歸6例在內，為桃園公布單日確診個案最高，確診者仍以萬華活動和接觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。