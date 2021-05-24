疫情見曙光？前衛生署長看1圖預言：月底每日確診量僅個位數

本土疫情嚴峻，近一周每日新增確診案例均破百件。不過前衛生署長、嘉義市前市長涂醒哲表示「疫情已見曙光」，他指出疫情最高峰為15日，他直言「這波疫情已經得到控制，預計5月底能看見三級警戒的明顯效果，應可達到每日本土案例個位數的結果，雖然會有家庭感染，但不會有大型社區傳播了」。

涂醒哲23日在臉書發文表示，看到發病日統計的疫情流行圖非常高興，因為一周以來，每天都掉入被檢驗量能及通報效率嚴重左右的數據中，很難分析真正的流行狀況。

看見發病日統計圖，可以更清楚了解疫情走向，他直說，「我可以有信心的說，這波疫情已經得到控制，從下面這張圖可以看出這波疫情由5月初開始，以等比級數的流行曲線往上攀升，到5/15-17達到高峰，5/18以後每天明顯減少，到5/22的發病人數不到50人」。

發病日統計圖可見疫情高峰已過去。圖／取自 臉書

涂醒哲表示，「未來幾天會有5/22發病但較慢求診的病人會加上去，但整體下降趨勢已經明顯。因為我們拿不到感染日資料，有一些無症狀感染者也沒有發病日，但合理判斷其占所有感染者的比例不會有變化，則發病日已經是最好的流行病學指標」。

涂醒哲指出，「5/18以後個案的減少，合理推測來自5/11蘇貞昌院長請大家收心，及提升全國防疫警戒至第二級的政策，在一個潛伏期（3-7天）後，大家減少接觸，強化戴口罩、勤洗手、不摸眼鼻口等，已經發揮效果」。

涂醒哲表示，「更完整的效果會在二個潛伏期後展現，加上5/19全台灣防疫警戒升至三級，相信五月底前就可以看到很明顯的效果，應該可以達到毎日本土病例個位數的結果。也就是說，可能仍然會有密切接觸如家庭內的感染，但不會有大型的社區散播了」。

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