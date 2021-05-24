5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月23日疫情懶人卡）
更新時間 05-24 07:31
▌友達新竹廠一員工確診
面板大廠友達23日晚間發出聲明指出，一位新竹廠區同仁5月20日出現呼吸道症狀至醫院進行採檢，23日經檢驗結果確認為陽性，目前於家中等候至醫院治療。友達表示，該事件不影響生產營運，公司也將持續關切並提供相關協助，依循個資保護原則，相關細節以公司及政府公開資訊為主。...more
▌北市31確診者失聯 北市警局：窮盡一切力量找人中
本土疫情爆發，傳出台北市有50位確診個失聯，台北市警察局表示，警察局昨傍晚18時30分，接獲北市衛生局通報確診者失聯90人名冊，到昨晚22時已查獲40人並回報衛生局。至於尚未查獲的50人，今警察局已再尋獲19人，還有31人失聯，正督同各警分局正全力協尋中。...more
▌中國信託銀行1內勤員工確診 同樓層同事全居家辦公
中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（23）日接獲通知，旗下子公司中國信託商業銀行一位內勤同仁確診嚴重特殊傳染性肺炎。為保護同仁安全及避免感染風險，中國信託銀行已針對該位同仁工作之辦公大樓完成全面清潔消毒作業，而同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理。...more
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