陳時中：疫情三級警戒升降 本週3指標成關鍵

新冠肺炎疫情持續，指揮中心指揮官陳時中說，全國疫情三級警戒升、降級，本週將是關鍵期，應觀察3大指標，包含陽性率、確診個案數變化及個案分布整體趨勢。

國內今天新增287例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，個案分布以新北市142例最多，其次為台北市77例，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

雙北地區自15日起升級第三級警戒，但現階段本土確診數仍居高不下，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，升到三級後，民眾減少接觸，傳播鏈有望不再持續增加。以新冠肺炎病毒潛伏期5至7天分析，在減少人際接觸7天後，若發病數慢慢下降，即可顯示國內防疫措施有幫助。

反之，張上淳說，若5至7天潛伏期後，個案數仍持續增加，代表社區還有部分個案沒有被及時隔離，可能傳染同住家人或曾與其他人群接觸，形成傳播鏈。

陳時中今天下午在指揮中心記者會表示，除陽性率、確診個案數變化及個案分布等3大指標，也需要觀察個案來源是否收斂等，上述都是參考因素，但疫情發展很快，很難單以1、2天數據預測未來狀況。待本週結束，雙北地區升級三級警戒才滿14天，較能預測整體疫情趨勢。

除了使用PCR篩檢外，台北市、新北市、台中市等皆成立快篩站，指揮中心今天公布最新快篩站陽性率。5月15日快篩陽性率最高，當天台北市快篩陽性率為10.5%，台北市快篩陽性率於19日一度下降為4.4%，但20日又回升到5.6%，21日6.9%、22日8.8%，陽性率持續攀升。

新北市快篩陽性率從5月17日至22日大多在4%的區間徘徊，低點出現在21日為2.7%，但22日又回升。陳時中指出，雖然其他縣市也有快篩站，但篩檢陽性率都相對低，社區風險並未高於雙北。

台北市萬華區及新北市板橋區以外區域染疫人數從10%上升至15%，有專家質疑疫情已往外擴散。陳時中說，各地都有零星個案，幸好第一時間宣布全國第三級警戒，及時把疫情控制，可用社會管理方式控制疫情，為確保醫療量能，醫院需要開設專責病房、專責醫院預計第一批明天啟用。

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