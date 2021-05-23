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串門子群聚無新增確診個案 高市續追快篩匡列者

中央社 / 高雄23日電

高雄市今天沒有本土新增確診者，市府持續追蹤串門子串燒餐廳群聚案的匡列快篩結果，衛生局指出，除已知8確診者外，無新增個案。

串門子串燒餐廳是由新北確診個案2336於5月14日與友人共餐時陸續有包括同桌共餐者，及同樓層另一個包廂消費者確診，總共8人。

衛生局於防疫會議指出，持續匡列並分三圈採檢，第一圈密切接觸者含工作人員自5月14日到18日於餐廳2樓密切接觸顧客總共匡列223人，8人為陽性已經公布，另37人陸續採檢中，其餘178人全部呈現陰性。

第二圈，匡列8名陽性個案接觸者161人，已知95人採檢呈陰性，其他陸續採檢中。第三圈部分，有民眾致電並予快篩共51人，已採檢48人並呈現陰性，其餘還在快篩檢驗中。

至於外縣市確診個案在高雄市足跡部分，屏東轉介案4223，為20多歲女性，曾經有萬華旅遊史接觸，於5月17日晚上和友人在高雄自強三路上漁屋壽司、無招牌鹹水雞攤等，還有到駁二藝術特區P2、P3倉庫旁，及永豐路的上賀水果專賣店買水果等，高雄市匡列接觸者4人，目前在居家隔離當中。

屏東轉介案4224號，本國籍60多歲男性，無北部旅遊史，在屏東調查過程中，5月17日上午至下午5時於三民區自由一路工地工作。工作場域匡列密切接觸者6人，居家隔離當中；較外圍接觸者的時間、模式等還在疫調增列中。

另外，有關局處執行阻斷傳染鏈部分，高雄市警察局長黃明昭於防疫會議中指出，22日於大社區查獲到一家卡拉OK繼續營業，22日晚上到今天凌晨，也在五福一路查獲一家酒吧營業，警方依違法傳染病染治法，會同工務局及台電及台水公司人員執行斷水斷電。

針對民眾未戴口罩，22日告發2張開車沒有戴口罩案，2罰單都是車上乘坐2人，一人有戴口罩，一人未戴，而裁處。另外15張騎乘機車沒有戴口罩。他宣示，會持續稽查沒戴口罩違規者，並籲開車2人以上在車上一定要戴口罩。

經發局長廖泰翔說明，稽查餐飲業全面外帶，昨天早上共稽查8691家餐飲業者，查到3家違規及開放內用的情形，已依法告發；違者依違反傳染病防治法裁罰。另外，經發局也規劃透過數位經濟協助業者讓餐飲外帶更落實。

新冠肺炎 COVID-19 高雄市

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