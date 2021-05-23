漢神巨蛋櫃姐案匡列214人 高市續比對電子足跡
高雄市持續追蹤漢神巨蛋櫃姐足跡，市府公布3圈匡列214人，其中第1圈匡列14人，已採檢12名家人及友人等，採結果陰性；目前正以手機定位追查足跡，如有疫調未明確交代恐觸法。
市府衛生局簡任技正潘炤穎指出，已掌握案3459的電子足跡，並和警方建立窗口，透過手機定位釐清她的足跡並進行比對，不排除會有新增接觸者，如果有出入就會馬上公告，如發現個案有過程未交代清楚，恐有拒絕規避及妨疫調的責任，將以違反傳染病防治法第43條裁處新台幣6萬元至30萬元。
市府對案3459分3圈匡列，第1圈個案家人及友人共8人、同櫃位同事2人及清潔人員2人，還有5月15日至櫃位的消費顧客2人等共14人，採檢結果12人為陰性，另2人檢驗中。
至於第2圈鎖定山頂鳥周邊櫃位29人及5月4日後在8樓特賣會設攤的人員21名及美食街2人等，共52人。第3圈包括8樓其它櫃及人員匡列共148人等，第2、3圈人員都要進行快篩。
案3459櫃姐無北部旅遊史，18日開始有喉嚨痛及鼻塞等症狀，20日因身體不適，經醫師判斷進行公費採檢，當天確診陽性，CT值30，目前在負壓隔離病房治療。
陳其邁表示，個案確診時的CT值為30，病毒確診時不高，但因她在百貨公司上班，所以盡可能做更大範圍匡列，但是目前第1圈對家人及親密接觸者檢測出來12人為陰性，其它部分會再做大範圍進行檢測。
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