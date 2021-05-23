宜蘭公布7確診足跡！喜互惠羅東店、頭城傳統市場、咖啡店全入列
宜蘭今公布7名確診個案，除了4人是參加宜蘭金樽餐廳喜宴染疫，另3人確診者中1名是羅東遊藝場確診者的友人，1名女性是日前確診者案3517的太太，還有1名是20多歲家住新北新店到宜蘭找朋友確診，確診者足跡有喜互惠羅東店、頭城傳統市場、冬山鄉義成路與和平路一帶。
案3929、案3930、案4267、案4268是今天新公布與金樽餐廳喜宴用餐有關的確診者，另外3名確診者分別是，案3928為30多歲男性，羅東遊藝場確診者的友人，5月14日就被衛生局匡列為居家隔離對象，當時採檢是陰性，後來在5月20日開始出現肌肉痠痛、腹瀉等症狀，採檢後結果為陽性確診。
案4089號是70多歲女性，是案3517（日前與友人開車到台北）的太太。她在5月21日被衛生局匡列為居家隔離的對象，進行採檢，5月22日出現腹瀉症狀，今天確診。
案4180是20多歲女性，平常住在新北市新店區，5月15日到宜蘭找朋友並遊歷，在5月21日出現腹瀉及體溫升高的現象，而到醫院採檢並於今天確診，其友人目前採檢是陰性。
足跡也曝光了，案4089固定於16至20日上午6點至7點，到冬山鄉群英村義成路3段與和平路一帶買菜，案4180分別在15日中午12點到下午3點前往冬山鄉龍座咖啡，另外18日晚上9點到10點到喜互惠羅東店；案4268曾在5月15日上午8點到9點去過頭城鎮傳統市場。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言