快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

宜蘭公布7確診足跡！喜互惠羅東店、頭城傳統市場、咖啡店全入列

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭公布新增7名確診個案，足跡包括金樽餐廳、喜互惠羅東店、頭城傳統市場及冬山鄉買菜等地。圖／縣府提供
宜蘭公布新增7名確診個案，足跡包括金樽餐廳、喜互惠羅東店、頭城傳統市場及冬山鄉買菜等地。圖／縣府提供

宜蘭今公布7名確診個案，除了4人是參加宜蘭金樽餐廳喜宴染疫，另3人確診者中1名是羅東遊藝場確診者的友人，1名女性是日前確診者案3517的太太，還有1名是20多歲家住新北新店到宜蘭找朋友確診，確診者足跡有喜互惠羅東店、頭城傳統市場、冬山鄉義成路與和平路一帶。

案3929、案3930、案4267、案4268是今天新公布與金樽餐廳喜宴用餐有關的確診者，另外3名確診者分別是，案3928為30多歲男性，羅東遊藝場確診者的友人，5月14日就被衛生局匡列為居家隔離對象，當時採檢是陰性，後來在5月20日開始出現肌肉痠痛、腹瀉等症狀，採檢後結果為陽性確診。

案4089號是70多歲女性，是案3517（日前與友人開車到台北）的太太。她在5月21日被衛生局匡列為居家隔離的對象，進行採檢，5月22日出現腹瀉症狀，今天確診。

案4180是20多歲女性，平常住在新北市新店區，5月15日到宜蘭找朋友並遊歷，在5月21日出現腹瀉及體溫升高的現象，而到醫院採檢並於今天確診，其友人目前採檢是陰性。

足跡也曝光了，案4089固定於16至20日上午6點至7點，到冬山鄉群英村義成路3段與和平路一帶買菜，案4180分別在15日中午12點到下午3點前往冬山鄉龍座咖啡，另外18日晚上9點到10點到喜互惠羅東店；案4268曾在5月15日上午8點到9點去過頭城鎮傳統市場。

宜蘭公布新增7名確診個案，足跡包括金樽餐廳、喜互惠羅東店、頭城傳統市場及冬山鄉買菜等地。圖／縣府提供
宜蘭公布新增7名確診個案，足跡包括金樽餐廳、喜互惠羅東店、頭城傳統市場及冬山鄉買菜等地。圖／縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 羅東 傳統市場

延伸閱讀

宜蘭新增3例確診者「活動力超強」足跡曝光

到過遊藝場！宜蘭男在癌末女友病逝後確診 醫院37人匡列篩檢

宜蘭公布確診足跡 羅東2家小7、羊陶、福園壽園小拜堂

相關新聞

新增287例本土+校正回歸170例 單日6死新高

昨日新增二八七例本土病例，另校正回歸一百七十例個案，共新增四五七名個案，另有六例死亡，為疫情一年多以來，單日死亡人數新高...

一日6死單日新高 使用呼吸器重症暴增20人

昨一口氣新增六例死亡個案，為疫情以來單日最高，與前天相較，昨天使用呼吸器的重症患者暴增二十人，前疾管局長蘇益仁說，「從輕...

日航松機地勤確診 曾接觸旅客

松山機場昨證實，一名日本航空的台籍地勤人員感染新冠肺炎，日航在松機約十人員整組全自主隔離，辦公室、櫃台也消毒；值得關注的...

疫調抽絲剝繭串起關聯 潘孟安呼籲誠實面對

屏東縣從5月21日起出現本土確診個案後，累計到23日共14個確診個案，確診個案中，主要都有到萬華旅遊史與接觸者確診個案，...

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

資料不全 北市31確診者失聯

本土疫情爆發，傳出台北市有五十名確診個案失聯，台北市警察局表示，前晚接獲衛生局通報失聯九十人名冊，前天到今天已尋獲六十九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。