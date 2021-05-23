宜蘭公布7確診足跡！喜互惠羅東店、頭城傳統市場、咖啡店全入列

宜蘭今公布7名確診個案，除了4人是參加宜蘭金樽餐廳喜宴染疫，另3人確診者中1名是羅東遊藝場確診者的友人，1名女性是日前確診者案3517的太太，還有1名是20多歲家住新北新店到宜蘭找朋友確診，確診者足跡有喜互惠羅東店、頭城傳統市場、冬山鄉義成路與和平路一帶。

案3929、案3930、案4267、案4268是今天新公布與金樽餐廳喜宴用餐有關的確診者，另外3名確診者分別是，案3928為30多歲男性，羅東遊藝場確診者的友人，5月14日就被衛生局匡列為居家隔離對象，當時採檢是陰性，後來在5月20日開始出現肌肉痠痛、腹瀉等症狀，採檢後結果為陽性確診。

案4089號是70多歲女性，是案3517（日前與友人開車到台北）的太太。她在5月21日被衛生局匡列為居家隔離的對象，進行採檢，5月22日出現腹瀉症狀，今天確診。

案4180是20多歲女性，平常住在新北市新店區，5月15日到宜蘭找朋友並遊歷，在5月21日出現腹瀉及體溫升高的現象，而到醫院採檢並於今天確診，其友人目前採檢是陰性。

足跡也曝光了，案4089固定於16至20日上午6點至7點，到冬山鄉群英村義成路3段與和平路一帶買菜，案4180分別在15日中午12點到下午3點前往冬山鄉龍座咖啡，另外18日晚上9點到10點到喜互惠羅東店；案4268曾在5月15日上午8點到9點去過頭城鎮傳統市場。 宜蘭公布新增7名確診個案，足跡包括金樽餐廳、喜互惠羅東店、頭城傳統市場及冬山鄉買菜等地。圖／縣府提供

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