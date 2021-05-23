桃園公布23本土案足跡 維納斯會館再增3女確診匡30人

桃園市政府今天下午發布新增23例本土確診個案疫調足跡，其中2人有萬華活動史、7人接觸確診者染疫確診，其中一家五口的妻子案3436確診後，她丈夫及2子發布確診，維納斯時尚會館爆發2名女員工確診後，再新增3名女員工確診，共達5人確診，市府衛生局已匡列該會館30人進行擴大疫調追蹤採檢。

桃園市府新聞處長詹賀舜主持疫情記者會公布本土確診個案及疫調足跡說明，詹指出，桃園新增23例本土個案，年齡在10歲以下到70多歲，有2人參加萬華活動或接觸史，另有7人接觸到確診者染疫確定，包括新增維納斯會館3女確診者在內的14人仍在疫調尚未出爐。

新增23例本土個案中，案3436女子最先確診，她丈夫和3名兒子同居接觸，他丈夫和2兒子公告確診，一家四口確診，還有她大兒子採檢中，也有一對夫妻接觸確診，均送檢疫隔離，其他18人為個案確診者。

詹賀舜表示，維納斯會館2女員工確診後，再確定另3女員工確診，至今該會館共5人確診，根據足跡調查，新增3女在這段時間前往桃園區美容室、整體造型美容及購物等地活動，市府衛生局已匡列該會館30人疫調，此外率先確診2女在第三級管制前，與會館女員工及友人打麻將，將進一步匡列疫調追蹤，金沙酒店5確診個案後未再新增。 桃園市府新聞處長詹賀舜說明今天新增案例足跡。記者曾增勳／攝影 桃園市府新聞處長詹賀舜說明今天新增包括維納斯時尚會館女員工3人疫調足跡。記者曾增勳／攝影

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