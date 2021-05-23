270名確診者嚴重肺炎 66人正在使用呼吸器
國內新冠肺炎疫情擴大，此波疫情截至昨天累計2795名個案，其中270人嚴重肺炎，66人使用呼吸器。指揮中心今天說，目前重症數據已與過去多為年輕染疫者不同。
國內過去個案多為境外移入，以中壯年階段的台商或年輕留學生為主，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，這次群聚很多是中高年齡層，60歲以上長者占37%，可能本身有慢性或其他潛伏疾病，所以症狀嚴重度與過去不同。
從每天確診人數破百的15日後的個案，到昨天為止共2795名個案，270人為嚴重肺炎或接近呼吸衰竭程度，約占整體9.7%，若單視60歲以上族群，18%是重症，這波疫情中的嚴重肺炎還在增加。
去年疫情發生後，截至目前國內累計3158例本土個案，6.2%病人是嚴重肺炎。2.6%是接近呼吸衰竭。現在正有66人正在使用呼吸器，原有3人同時使用葉克膜，近日1例逐漸恢復，已脫離使用葉克膜，因此，現在剩下2人正在使用葉克膜。
指揮中心今天公布，新增6名新冠肺炎死亡個案，年齡介於50多歲至80多歲，其中5人有慢性病史。指揮中心發言人莊人祥表示，唯一沒有慢性病史死亡個案，是一名80多歲女性，其兒子後事接受疫調提及母親無慢性病，老婦在17日開始呼吸急促，當天就醫，20日死亡。
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