花蓮增1例確診！陪案3464走遍全聯、公園 匡列6名接觸者
中央流行疫情指揮中心今公布新增確診病例，其中花蓮縣新增1例，截至目前花蓮共有4名確診。縣府下午3時公布新增1例的疫調足跡，因是昨天案3464汽修工的同住太太，足跡幾乎相同，包括大農大富森林公園、光復第一市場、光復全聯，已匡列家人6位，目前採檢為陰性。
花蓮再增1例確診，案4329是昨天光復確診個案的太太，年約50多歲，在16日至19日皆陪先生到大農大富森林公園、光復第一市場、全聯買東西，20日也到大農大富森林公園、光復全聯，預估16日至19日為可傳染期間，目前22日匡列家人6位，居家隔離中。
衛生局長朱家祥表示，新增個案的足跡跟昨天公布確診的汽修工在光復足跡完全相同，只有在20日，因先生下午被通知居家隔離，幫先生買早餐，時間都很短，也有去大農大富散步，3點有去全聯買東西。案3464確診後，在被匡列同住家人7人中，做RTPC採檢，昨晚發現太太確診，而其他家人都是陰性，目前同住家人6人會一直居家隔離到結束。
有媒體質疑，為何太太沒有被隔離還到處趴趴走，朱家祥說，在19日晚上7點30分被通知先生要居家隔離，20日到榮民醫院鳳榮分院快篩，驗出陽性確診，但太太沒有被通知要隔離，因此當天可出門，後來才被匡列居家隔離。
朱家祥表示，今天確診案例屬於家庭群聚，對社區來講無影響，且其他6名家人皆是陰性，請光復民眾不用太擔心，請做好防疫措施。
衛生局提醒，曾出入確診個案相關場所者，應在6月5日前自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應戴上醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時應主動說明旅遊史、接觸史、職業別，周遭他人是否有症狀等。有上述症狀及相關問題，請打03-8226975防疫專線。
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