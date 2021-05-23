聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東成全台唯一淨土！移入病例是否導致失守 縣府等候結果
台東昨天發現的第一起確診病例雖計入北部本土病例，但目前匡列的7名直接、間接接觸者中，依然有2人聚合酶連鎖反應（PCR）檢測尚未出爐，加上確診者在醫院等地接觸的對象可能比想像多，都令人憂心，這也讓目前全國唯一零確診的淨土台東蒙上一層陰影。
原本檢測中的2例預定今天會有結果，但目前尚未出爐，讓民眾難以放心。縣府則表示目前結果還未出來，一有結果會馬上公布。
民眾表示，這一確診病例雖來自北部，但一路上的破口實在太多，很難不令人擔心，偏偏昨晚已有5人檢測為陰性，剩餘的2人卻遲遲沒有結果，可以說全縣都在等候結果，如果也是陰性還好，如果是陽性，是否就代表台東也淪陷，台灣全境失守？
疫情快報
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言