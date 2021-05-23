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台東成全台唯一淨土！移入病例是否導致失守 縣府等候結果

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣太麻里鄉金崙部落青年會設置趣味告示，要求族人戴口罩，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金崙部落青年會設置趣味告示，要求族人戴口罩，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯。記者尤聰光／攝影

台東昨天發現的第一起確診病例雖計入北部本土病例，但目前匡列的7名直接、間接接觸者中，依然有2人聚合酶連鎖反應（PCR）檢測尚未出爐，加上確診者在醫院等地接觸的對象可能比想像多，都令人憂心，這也讓目前全國唯一零確診的淨土台東蒙上一層陰影。

原本檢測中的2例預定今天會有結果，但目前尚未出爐，讓民眾難以放心。縣府則表示目前結果還未出來，一有結果會馬上公布。

民眾表示，這一確診病例雖來自北部，但一路上的破口實在太多，很難不令人擔心，偏偏昨晚已有5人檢測為陰性，剩餘的2人卻遲遲沒有結果，可以說全縣都在等候結果，如果也是陰性還好，如果是陽性，是否就代表台東也淪陷，台灣全境失守？

新冠肺炎 COVID-19 台東

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