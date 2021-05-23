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校正回歸增大量案例 侯友宜：今日醫療專車可全數後送

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢李成蔭／新北即時報導
侯友宜表示，昨天已送完3百多人至醫院、集中檢疫所，今天將能處理完校正回歸增加的確診案例。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，昨天已送完3百多人至醫院、集中檢疫所，今天將能處理完校正回歸增加的確診案例。圖／擷至侯友宜臉書

中央昨日公布校正回歸400人，外界好奇，新北突然增加3百多例，醫療能量是否有辦法負荷？新北市長侯友宜今日表示，昨天一口氣增加384例，新北市專車24小時不停後送，共送了328人至醫院、檢疫所，剩下的56例都會在今天送完。

侯友宜表示，新北昨天一次增加384例，他們的醫療專車馬不停蹄，運送大量確診患者至醫院或者集中檢疫所，共送了328人，剩餘的患者會在今天將他們送至合適的地方安置。

另外，有公衛學者看了校正回歸的數據後，發現除了萬華、板橋，疫情似乎有往其它地方擴散的趨勢。

侯友宜回應，他也有發現，與萬華鄰近區域確診者數量開始增多，像是板橋、三重、中和這些地方與萬華僅一橋之隔，疫情都滿嚴重，所以市府會用更高強度的防疫措施來處理、應對，不讓疫情再向外擴散。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 校正回歸

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