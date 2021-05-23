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嘉義縣本土確診破蛋 1名男子確診匡列2名家人隔離

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中央疫情指揮中心下午記者會公布確診案例，嘉義縣破蛋有一例確診，下午3點縣長翁章梁舉行線上記者會說明。記者魯永明／翻攝
中央疫情指揮中心下午記者會公布確診案例，嘉義縣破蛋有一例確診，下午3點縣長翁章梁舉行線上記者會說明。記者魯永明／翻攝

中央疫情指揮中心下午記者會公布確診案例，嘉義縣破蛋有一確診案例，下午3點縣長翁章梁舉行線上記者會說明。這名確診者是在外地工作男子，返家鄉自行採檢確診，衛生局匡列2名家人隔離，衛生局完成疫調。

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