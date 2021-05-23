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【5/23確診地圖】新增本土287個案、校正170例 6例死亡

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫邱宜君黃惠群／台北即時報導

新冠肺炎本土疫情嚴峻，全國疫情警戒升級至第三級。昨天「校正回歸」400例本土個案後，從5月15日雙北升三級以來本土確診個案達2537例。國內今日新增287例本土病例，另校正回歸170例個案，共新增457名個案。指揮官陳時中表示，確診個案中有6例死亡。嘉義市、嘉義縣今天都新增一例，目前本島只剩台東縣尚未有確診案例。

今天國內新增個案分別為287例本土及3例境外移入（案4023、案4227、案4228）。另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增6例死亡（案1912、案2384、案2483、案2986、案3304、案3417）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增之287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多(以板橋區32例為多)，其次為台北市77例(以萬華區38例為多)，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多(以萬華區48例為多)，其次為新北市73例(以板橋區17例為多)，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、新北獅子會相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中說，新增6例死亡個案，為5男(案1912、案2384、案2986、案3304、案3417)1女(案2483)，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至22日，死亡日介於5月20日至21日。上述6名個案，除案「2384」外，餘5人皆有慢性病史。

新增3例境外移入病例中，案4023為印尼籍20多歲男性漁工，今年5月8日自印尼來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫，5月21日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案4227為菲律賓籍40多歲男性移工，5月7日自菲律賓來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀，5月22日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診。案4228為丹麥籍40多歲男性，曾於3月30日在丹麥當地檢出COVID-19陽性，4月17日自丹麥來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀；因要再次出境，5月22日自費採檢，於今日確診(Ct值30)。

指揮中心統計，截至目前4322例確診，分別為1111例境外移入，3158例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，23例死亡。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（前排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長李伯璋，醫療應變組副組長王必勝（後排左起）、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（前排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長李伯璋，醫療應變組副組長王必勝（後排左起）、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
國內今日新增287例本土病例，另校正回歸170例個案，共新增457名個案。指揮官陳中表示，確診個案中有6例死亡。圖／指揮中心提供
國內今日新增287例本土病例，另校正回歸170例個案，共新增457名個案。指揮官陳中表示，確診個案中有6例死亡。圖／指揮中心提供
校正回歸各縣市分布情形。圖／指揮中心提供
校正回歸各縣市分布情形。圖／指揮中心提供

5月1日至22日校正回歸情形。圖／指揮中心提供
5月1日至22日校正回歸情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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