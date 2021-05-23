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基隆公布6例確診足跡 KTV、萬華區卡拉OK入列

中央社 / 基隆23日電
基隆市長林右昌。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天公布6例確診個案足跡，包括果菜批發市場、便利商店及台北市萬華區的卡拉OK等，其中案3688是20多歲男性，10日晚間6時曾到基市愛三路的KTV唱歌到晚間11時。

基隆市長林右昌上午在記者會表示，案3289及案3290是夫妻，丈夫60多歲、妻子50多歲都是果菜批發市場攤商，兩人6日至9日、11日、13日至16日、18日至19日從凌晨2時到上午10時都在基市麥金路的基隆果菜批發市場營業，目前這處果菜市場已停業。

案3289、案3290在10日上午11時至中午12時也曾到台北市萬華區的西門町香滿樓港式飲茶消費，15日中午在基市仁一路的池上木片便當基隆仁愛店消費，兩人疫調目前仍在進行中。

林右昌說，案3519是基隆市成功市場攤商，個案在6日至9日、11日至16日、18日至20日從清晨5時到上午10時在成功市場營業，因已是第2名攤商確診，市府比較擔心此案，會先針對攤位位置、個案社會關係密切接觸者先行匡列，並盡快安排採檢。

案3686是高中三年級男學生，他的足跡非常單純，8日上午11時至下午4時、9日及15日下午4時到晚間11時，10日、11日、13日、17日下午6時至晚間11時，16日上午9時到下午4時，他都在全家便利商店八堵車站店打工。

案3687為70多歲男性，他在5日、12日上午9時搭國光客運1813路線到台北，下車步行至北市漢口街夜上海消費；6日、7日、13日、14日同一時段則到北市錦州街的浪漫屋。此外，個案5日至8日、12日至14日下午5時30分，以及15日晚間7時也曾搭國光客運1813從台北到基隆。

案3688是20多歲男性在新北市上班，他曾在7日及14日上午搭台鐵從南樹林到基隆，9日及11日上午也曾搭台鐵從基隆到南樹林，10日足跡則有基市培德路的海上鮮餐廳、東明路的金牌三姐妹、仁一路的活力蒟蒻屋、愛三路的天籟KTV，20日晚間7時也去過基市愛二路的寶評書局。

至於日前公布案2305於10日曾到基市信二路的「德義里民活動中心」唱歌，林右昌指出，市府已共居家隔離13名，經採檢後均呈現陰性，雖然大家能稍微可以鬆一口氣，但市府仍會持續追蹤。

另外，林右昌表示，基隆市目前有1名確診者在加護病房接受治療，另有1名是孕婦正在醫院接受整合型照顧。此外，基隆是目前已有4處篩檢站，市府正另整備1處，預計下週啟用。

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