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全國三級警戒延長至6月8日？ 陳宗彥急改口
中央流行疫情指揮中心昨公布新增本土確診案例321例，加上400例「校正回歸」累積案例，共計721例。外界憂心疫情並未趨緩，距全國三級警戒還有5天，是否有延長可能？副指揮官陳宗彥先是回應「三級警戒延長至6月8日」，不久又旋即改口要再確認，最後更正仍為5月28日。
停課至5月28日的日期是否再延長，新北市長侯友宜才表示，數字經過校正後，確診量還算穩，但等數字更明確後，才能看到未來趨勢。
陳宗彥在今上午與地方政府召開全國疫情研商會議，會後表示指揮中心與地方政府近幾日經過溝通，問題陸續獲得解決，調度會愈來愈順暢。
媒體詢問，距離全國三級警戒至28日還有5天，屆時可望解封或繼續延長？陳宗彥先是回應，在全國升為三級警戒時，已同步將時間延長至6月8日；有媒體隨即再確認，停課仍然至5月28日，陳才連忙說，「我們再確認一下」。
數分鐘後，陳宗彥經確認表示，全國三級警戒時間目前仍是到5月28日，疫情指揮中心會根據疫情隨時滾動調整。」
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