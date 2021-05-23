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日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

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5月23日疫情懶人卡／日航松機地勤染疫 研華1員工確診另2人有症狀

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月22日疫情懶人卡

更新時間 05-23 12:08

▌日航1名松機地勤染疫 整組隔離

今傳松山機場有一名日本航空報到櫃台的地勤人員也染疫，松山機場證實此事，日航在松機約10名人員目前全部自主隔離，辦公室、櫃台也都消毒完畢，日航已從桃園機場派另一組員工進駐，不影響航班作業。...more

▌研華1員工確診 另2名員工有症狀

工業電腦大廠研華23日證實，研華林口辦公區一位同仁於5月19日因有發燒症狀而進行快篩，並於5月21日確認快篩陽性，且經二採PCR檢測陽性確診後入住隔離中心。研華正釐清其過去足跡，並要求與該同仁密切接觸團隊員工進行快篩採檢，當中有兩位出現症狀正等候快篩結果。...more

▌又一確診 中華電信：行通內勤員工染疫

中華電信公司22日證實台北愛國東路行動通信大樓一位內勤員工經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應，行通分公司依照疫情指揮中心的規範進行相關處置，即刻進行該棟大樓全面清潔消毒並通知在該棟辦公的全體人員。這也是繼20日中華電信證實為外機電人員染疫之後，第二例確診。...more

▌華南銀行南勢角分行員工確診 分行已全面消毒

華南銀行南勢角分行一名員工經衛生主管機關通知確診新冠肺炎，華銀表示，為保障客戶及員工健康安全，該分行目前已請專業清潔公司進行全面清潔消毒，並依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸的員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理。...more

▌彰化累計確診個案73例 新足跡有彰化市銀行與火鍋店

中央疫情指揮中心今天公布新增321例本土個案，其中彰化增4例，累計73例，彰化縣也宣布5月23日後縣內餐廳等全部禁止提供現場飲食，彰化縣衛生局公布確診個案最新足跡，彰化市台北富邦銀行彰化分行、築間幸福鍋物彰化華山店、和美仁美黃昏市場、7-ELEVEN埔新門市，省錢超市永靖店、秀水黃昏市場等。...more

▌繼小隊長確診後...北市刑大又有兩偵查佐快篩陽性 全樓急消毒

台北市刑大偵四隊林姓小隊長確診後，警方緊急將接觸過林姓小隊長的同事進行快篩，今晚傳出最新消息，謝姓偵查佐及黃姓偵查佐快篩為陽性反應，不過他們並無感到身體異狀，屬於無症狀反應，現在等候核酸檢測結果；北市刑大今晚再度進行全樓大消毒，並擴大快篩範圍。...more

新冠肺炎 COVID-19

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研華證實1員工確診 另2名員工出現症狀等候快篩結果

工業電腦大廠研華（2395）今（23）日證實，研華林口辦公區一位同仁於5/19（三）因有發燒症狀而進行快篩，並於5/21...

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昨日新增321例本土案例，新增死亡2例，另首次有400名本土個案以「校正回歸」方式，回歸到5月16日至21日統計案例，我...

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